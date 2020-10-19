İşletmeler pandemi sonrasına nesnelerin interneti ile hazırlanıyor

IoT Spotlight 2020 araştırmasına katılan işletmelerin yüzde 87’si gelecekteki başarılarında en önemli etkenin nesnelerin interneti olacağını belirtti. İşletmelerin yüzde 82’si de nesnelerin internetini kullanmaya başladıktan sonra gelirlerini artırırken, yüzde 81’i pazar paylarını büyüttü.

Araştırma, pandemi sürecinin iletmelerin çalışma şekillerini ve önceliklerini değiştirmeye zorladığını gösterdi. Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 77’si nesnelerin interneti projelerini hızlandırdığını belirtti. Nesnelerin interneti sayesinde işletmeler hem gelirlerinde hem pazar paylarında artış sağlarken, müşteri deneyimi ve çalışan üretkenliğinde ciddi artışlar yakaladı.

Nesnelerin internetini sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için önemli bir destek olarak gören işletmeler rekabette de öne geçmeyi başardı.

Araştırmaya katılan işletmelerin cevapları ise şöyle kaydedildi:

"Yüzde 87’si gelecekteki başarılarında en önemli etkenin nesnelerin interneti olacağını söyledi. Beş yıl içinde nesnelerin internetini benimsemeyen şirketlerin rekabette geride kalacağını vurgulayan işletmelerin yüzde 82’si bu teknolojiyi kullanmaya başladıktan sonra gelirlerini artırdı. Yüzde 81’i de pazar paylarını büyüttüğünü bildirdi. Yüzde 39'u müşteri taleplerini karşılama konusunda daha fazla esneklik kazandı. Yüzde 55'i işletme maliyetlerinin düştüğünü, yüzde 47'si sabit maliyetlerin azaldığını gördü.

Maliyetlerdeki ortalama düşüş yüzde 21 oldu. İşletmeler, nesnelerin interneti sayesinde çalışan üretkenliğini yüzde 49, iyileştirilmiş müşteri deneyimini yüzde 59 artırdı. İşletmelerin yüzde 87'si, nesnelerin internetinin benimsenmesinin bir sonucu olarak, temel iş stratejilerinin daha iyiye doğru değişim gösterdiğini, yüzde 88'i de dijital dönüşüm stratejilerini etkin kıldığını belirtti. Yüzde 81'i nesnelerin internetini ve sağladığı verileri yenilik yapmak için, Yüzde 84'ü bunları kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için de kullanıyor. Yüzde 83'ü çevresel sürdürülebilirliklerini temelden iyileştirmek için nesnelerin internetinden yararlanıyor."