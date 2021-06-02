İşletim sistemi nedir ve ne işe yarar? İşletim sistemi çeşitleri, özellikleri ve görevleri hakkında bilgi

İşletim sistemi, bilgisayarda yer alan donanım ve tüm programların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan yazılımdır. Bilgisayardaki tüm işlemlerin aksamadan yapılması için işletim sistemi büyük bir öneme sahiptir.

İşletim Sistemi Nedir?

Hayatın her alanında bilgisayarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle de iş yaşamında ve eğitim hayatında bilgisayar kullanılmaktadır. Bilgisayarlarda yer alan teknik donanımların yanı sıra yazılımların da önemi çok fazladır. Bilgisayarın en önemli ögesi ise işletim sistemidir. İşletim sistemi bilgisayarda bulunan donanım ve yazılımların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. İşletim sistemi tüm bilgisayarlarda bulunur. Ayrıca işletim sistemi isteğe bağlı olarak sonradan silinir. Bilgisayar alınırken işletim sisteminin de kalitesine bakılır.

İşletim Sistemi Ne İşe Yarar?

Bilgisayarda bulunan işletim sistemi geçmiş ya da gelecek sistemli tüm bilgisayarlarda yer alır. İşletim sistemi sayesinde bilgisayarlarda bulunan tüm donanım ve uygulama yazılımları da yönetilir. Ayrıca işletim sistemi bu donanım ve yazılımların denetlenmesini de sağlamaktadır. İşletim sistemleri bilgisayarların yanı sıra tablet, cep telefonu ve akıllı saatlere de yüklenebiliyor.

Bilgisayarlar üretildikten sonra bu cihazların sorunsuz ve aktif bir şekilde çalışması için işletim sistemine ihtiyaç duyulur. Bilgisayara alındığı zaman mutlaka işletim sistemi yüklenir. Bilgisayarlarda bulunan işletim sistemleri sonradan silinebilir. Ayrıca başka işletim sistemleri de cihaza yüklenebilir. Bilgisayarlar için işletim sistemi oldukça önemlidir.

İşletim Sistemi Çeşitleri Nelerdir?

Bilgisayarlara yüklenen işletim sistemlerinin birbirinden farklı çeşitleri bulunmaktadır. Geçmiş yıllardan bugüne işletim sistemlerinin çeşitleri de oldukça artış göstermiştir. Birbirinden farklı markalarda işletim sistemi bulunuyor. Ayrıca bu yazılımlar da farklı versiyonlar ile birlikte yenileniyor.

En fazla kullanılan işletim sistemleri ise Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 olarak biliniyor. Bunun yanı sıra MacOS ( Apple OS X), unix, Linus, Pardus ve Chrome OS işletim sistemleri de bulunmaktadır. Bilgisayarların marka ve kalitesine göre en uygun olan işletim sistemi bilgisayarlara yüklenir. Bu sayede işletim sisteminin rahat çalışması amaçlanır.

İşletim Sistemi Özelikleri Nelerdir?

Bilgisayarlarda bulunan işletim sisteminin birbirinden fazla özelliği bulunur. Buna göre işletim sistemi donanım erişimini denetlemektedir. Ayrıca dosya ve klasör yönetimini de işletim sistemi sağlar. İşletim sistemi bilgisayardaki tüm donanım ve yazılım programını denetlemektedir.

Bilgisayarlarda yer alan işletim sistemi uygulamalar ve donanım arasındaki etkileşimin yönetilmesini sağlar. Ayrıca işletim sistemi sayesinde tüm verileri sağlamak için disk üzerinde bir dosya yapısı oluşturulur. Bilgisayar kullanıcılarının yazılım ve donanım ile etkileşim kurması için işletim sistemine ihtiyaç vardır. İşletim sistemi çeşitleri arasında da farklılıklar bulunmaktadır.

İşletim Sistemi Görevleri Hakkında Bilgi

Bilgisayarlarda yer alan işletim sistemleri genellikle programlar arasındaki veri iletişimini sağlamaktadır. Özellikle çok kullanıcı bulunan sistemlerde kaynak ile güvenli iletişimi sağlamak için işletim sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca dosyalar üzerinde de düzen oluşturmak için işletim sistemine ihtiyaç vardır. Komut verilmesine yardımcı olan işletim sistemi sayesinde kullanıcı programları da doğru bir şekilde açılacaktır. Bilgisayara ilk andan itibaren uygun işletim sistemi yüklenmelidir. İşletim sistemi işlenecek olan bilgiyi de en doğru şekilde bilgisayara yöneltebilir.