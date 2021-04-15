İşlemci sıcaklığı kaç olmalı ve nasıl ölçülür? CPU sıcaklığı ölçme yöntemleri (Programlı & Programsız)

Bilgisayaralar nerdeyse tüm yaptığımız işlemlerden sorumlu olan iki adet parçaya sahiptir. Bu parçalar ise ekran kartı ve işlemcidir. Bu iki parçanın üzerine oldukça yük biner. O nedenle oldukça yüksek sıcaklıklarda çalışırlar. Elbette tüm elektronik olan cihazlarda olduğu gibi bilgisayarlarda da sıcaklığı dikkat edilmelidir.

Cihazlar üzerinde yapılan yanlış soğutma ya da yetersiz güce sahip olan soğutucuların kullanılması gibi çok sayıda neden ile bilgisayarlarda yer alan parçalar kaldıracaklarından daha fazla ısınırlar. Bilgisayarlardaki ısınmaya bağlı olarak performansta düşüş ve bozulma sıklıkla işlemci ve ekran kartında görülmektedir. Bu nedenle bu ili bileşenin sıcaklıklarının nasıl ölçüleceği, sıcaklılarının kaç derecede kalması gerektiği gibi konularda bilgi vereceğiz.

İşlemci Sıcaklığı Kaç Olmalı?

İşlemcinin ideal sıcaklığını boşta olduğu halindeki sıcaklığı ve yük altındayken olduğu halindeki sıcaklığı olmak üzere iki aralıkta belirlemek gerekir. İdeal olan işlemci sıcaklığı işlemci boştayken 35 ila 50 derece arasında ve işlemci yük altındayken 60 ila 85 derece aralığında olması gerekir.

İşlemci Sıcaklığı Nasıl Ölçülür?

Bilgisayar çalışır vaziyetteyken işlemcinin sıcaklığını kontrol edebilmek için BİOS kullanılabilmektedir. Fakat bu şekilde işlemcinin sadece boşta durduğu halindeyken kaç derecelik sıcaklıkta olduğunu öğrenmemizi sağlamaktadır. İşlemcinin bir yük altındaki sıcaklığının ölçülebilmesi içinde bir takım programlar kullanılır. İşlemcinin kaç dereceye ısındığında kendisini otomatik olarak kapanacağını veya ne kadar güç harcaması gerektiğini dahi bu programlar ile öğrenebiliyoruz.

CPU Sıcaklığı Ölçme Yöntemleri (Programlı & Programsız)

CPU olarak isimlendirilen işlemcinin ısısını bulabilmek için birçok program mevcuttur. Fakat Windows bu konuda kullanıcılara fayda sağlayamamaktadır. Bu sebeple işlemci hızını programsız olarak ölçebilmenin bilinen en iyi yolu BİOS kullanmaktır. Farklı BİOS'larda farklı isimlerle bulunabilen işlemci hızı kısmı genel olarak PC Health, Status, H/W Monitor gibi isimlerin altında bulunur. Bunun dışında VBS ile, BAT ile, Powershell ile de işlemci sıcaklığı programsız olarak ölçülebilir.

CPU sıcaklığını ölçmekte en çok kullanılan yollardan biri de CPU sıcaklığını ölçen uygulamaların kullanılmasıdır. Ücretsiz olan birçok uygulama bulunur. Bu uygulamalar bilgisayara yüklendikten sonra bilgisayarın sağlık durumu, işlemci sıcaklığı, RAM ile ilgili ve diğer bileşenler ile ilgili birçok detaylı bilginin elde edilmesi sağlanır. Çok sayıda program ile kolaylıkla CPU sıcaklığı ölçülebilir.