Işık hızında dijitalleştik

Neler gördük bu süreçte dersek; teknoloji ve bilimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bunun yanı sıra teknolojinin kendi başına yeterli olmadığını pek çok aşamada hâlâ insanlara ihtiyaç olduğunu anladık.Corona virüse karşı verdiğimiz savaşta elindeki teknolojiyi kullanmayı bilen insanlar 3D yazıcılarla sağlık çalışanları için siperlikler üretiyor, fabrikalar solunum cihazı üretimine başladı, dijital ateş ölçer talepleri patlama yaşadı, teşhis ve tedavide yapay zekâdan faydalanılıyor, dijital sağlık uygulamalarından, e-eğitim uygulamalarına, uzaktan erişim, tele konferans sistemlerine kadar aklımıza gelebilecek her türlü teknolojiyi kullandık.

COVID-19, küresel olarak teknoloji kullanıcılarının davranışlarını yeniden şekillendirdi. Bu aslında zor dönemlerin ardından gelecek günlerde şirketlerin dijital girişimlere yatırımlarını hızlandırabilir. Sürecin ardından gelecek olan ekonomik sarsıntı mutlaka sektörleri etkileyecektir ancak devam edebilmek için dijitalleşmesi gerektiğini anlayan şirketler artık süreci tamamlama yönünde adım atmaları gerektiğini de gördüler.

İçinde olduğumuz ani dijitalleşme sürecinde yaşadıklarımız aslında gelecek nesillerin rutini olarak düşündüğümüz bir dönemdi. Zaruret karşısında hep birlikte ışık hızıyla dijitalleştik. Bu dönemde pek çok meslek grubu için evden çalışmanın mümkün olduğunu da gördük. Kim bilir belki önümüzdeki günlerde sadece evden çalışma alternatifi bile yoğun şehirlerin trafik problemini çözmekte bir yöntem olabilir.

Öte yandan hastalığı kontrol altında tutmaya çalışan Çin’de polisler yaklaşık 5 metre uzaktaki kişilerin ateşini gösterebilen kasklar takmaya başladı. Olası bir tanı durumunda hastanın yakın zaman önce kimlerle temas ettiğini saptayabilmek için telefonların Bluetooth özelliğini kullanan sistemlerden faydalanılıyor. Kim nereye gitti, kiminle temas etti ne yedi ne içti kısacası dünyanın büyük bir bölümü gözlem altında. Çok sayıda insanın tıbbi görüntüleme cihazlarından geçmesi, dijital sağlık uygulamalarını kullanması ya da internetten yaptığı hareketler inanılmaz bir veri akışı sağladı. Bu acı günlerden geriye devasa bir veri ve tecrübe kalacak. Elimizde olan veri ise ileride olası kötü olaylara daha hazırlıklı olabilmemiz ve geleceğin şekillendirilmesinde kullanılacak.

Geleceği birlikte karşılamak istiyorsak şu an evlerimizde kalmamız gerekiyor. Hayallerimiz sığmasa da şimdilik hayat eve sığar.



Serap TORUN

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