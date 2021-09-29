Isdone dll hatası nedir, neden olur? Unarc Isdone dll hatası nasıl çözülür?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dikkat Yarın son gün... Yüzde 90ı silinecekDikkat! Yarın son gün... Yüzde 90'ı silinecek#Sosyal Güvenlik Prim Borçları
Gecenin maçı film gibi oldu Messinin gol sevincinde Mbappe detayı...Gecenin maçı film gibi oldu! Messi'nin gol sevincinde Mbappe detayı...#Şampiyonlar Ligi
Hollanda dönüşü çarpıcı yorum İmkansızdı, hiç hata yapmadı...Hollanda dönüşü çarpıcı yorum! "İmkansızdı, hiç hata yapmadı..."#Beşiktaş
Son hali şaşırttı Hayatları bitiren adam...Son hali şaşırttı! Hayatları bitiren adam...#Oktar Babuna
İstanbulu kana bulayacaklardı 100 dolar detayı... Otogarda patlayıcıyla yakalandılarİstanbul'u kana bulayacaklardı! '100 dolar' detayı... Otogarda patlayıcıyla yakalandılar#Otogar
Koronanın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koyduKorona'nın en korkunç versiyonu... Oxford Üniversitesi son noktayı koydu!#Koronavirüs
Dünyanın kanı dondu... Hapishanede çatışma: Onlarca ölüDünyanın kanı dondu... Hapishanede çatışma: Onlarca ölü!#Ekvador
Kâbus giderek büyüyor... Kızgın lavlar denize akıyorKâbus giderek büyüyor... Kızgın lavlar denize akıyor!#La Palma
Saldırıya uğrayan hekim maalesef.... Artık hasta bakamamSaldırıya uğrayan hekim maalesef.... 'Artık hasta bakamam'#Doktora Saldırı
Tarihe geçen gece Madridi devirdiler, Dirk Kuytı pişman ettiler...Tarihe geçen gece! Madrid'i devirdiler, Dirk Kuyt'ı pişman ettiler...#Şampiyonlar Ligi
Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'Rezervlerimiz 120 milyar doların üzerine çıktı'#TCMB
Kırmızı halıyı yıktı, geçti: Vedası muhteşem olduKırmızı halıyı yıktı, geçti: Vedası muhteşem oldu#James Bond
Astroloji yalan dava gerçek Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...Astroloji yalan dava gerçek! Eşinden 30 milyonluk karşı hamle...#Özer Hurmacı
Yıldızlar bir arada... Ödül gecesiYıldızlar bir arada... Ödül gecesi!#Altın Objektif Ödülleri
İğrenç tuzak Kahvaltı yapacağız bahanesiyle...İğrenç tuzak! 'Kahvaltı yapacağız' bahanesiyle... #Taciz
HABERLERTeknoloji Haberleri

Isdone dll hatası nedir, neden olur? Unarc Isdone dll hatası nasıl çözülür?

#Bilgisayar#Isdone Dll#Hata
Isdone dll hatası nedir, neden olur Unarc Isdone dll hatası nasıl çözülür

DLL hataları bilgisayar kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı problemlerden bir tanesidir. Bu hatanın nedeni genellikle bir dosyanın eksik olmasından ya da zarar görmesinden kaynaklanmaktadır. Isdone dll hatası nedir, neden olur? Unarc Isdone dll hatası nasıl çözülür detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Bilgisayara bir program ya da oyun yüklerken ISDone.dll hatası ile karşılaşılabilir. Kullanıcıların bu hatanın neden olduğunu merak etmektedir. ISDone.dll hatasının çözümü için birkaç yöntem bulunmaktadır.

Isdone.dll Hatası Nedir?

Özellikle GTA 5 ya da Far Cry 3 gibi oyunların yüklenmesi esnasında ISDone.dll hatası meydana gelebilmektedir. bu hata kullanıcıları uğraştıran bir hatadır. Ancak çözümü bilinirse kolay bir şekilde sorun giderilebilmektedir.

ISDone.dll hatası bir oyun ya da uygulama yüklenirken veya çalıştırma aşamasında meydana gelebilmektedir. Bu hata meydana geldiği zaman oyunu ya da programı çalıştırmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle de hatanın giderilmesi gerekmektedir.

ISDone.dll hatasının giderilebilmesi için birkaç çözüm yöntemi bulunmaktadır. Bu çözüm yöntemleri denenerek hatadan kolay bir şekilde kurtulmak mümkün olabilmektedir.

ISDone.Dll Hatası Neden Olur?

Haberin Devamı

Bir takım programlarda ya da oyunlarda bu hatalar görülebilmektedir. ISDone.dll hatası genellikle program yüklenirken ortaya çıkan bir hatadır. Online oyunların yüklenmesi esnasında sıklıkla görülebilmektedir.

Unarc Isdone dll Hatası Nasıl Çözülür?

Eğer yüklenecek program ya da oyun bir RAR dosyası içinde bulunuyorsa bunların dosya içerisinden çıkarılması gerekir. Ardından Bilgisayar klasöründe yer alan System32 isimli klasör açılır. ISDone.dll dosyası bu klasör içine atılır. Eğer kullanılan bilgisayar 32 bit ise bu işlemin ardından sorun çözülmüş olur.

Kullanılan bilgisayarın 64 bit olması durumunda SysWOW64 klasörüne gelerek ISDone.dll dosyasını buraya atmanız gerekmektedir. Bu şekilde oyun ya da programı sorunsuz olarak yüklemeniz mümkün olur.

ISDone.dll hatası almanın başka bir nedeni de antivirüs programı kaynaklıdır. Bunun için antivirüs programının devre dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilgisayar#Isdone Dll#Hata