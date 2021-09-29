Isdone dll hatası nedir, neden olur? Unarc Isdone dll hatası nasıl çözülür?

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Bilgisayara bir program ya da oyun yüklerken ISDone.dll hatası ile karşılaşılabilir. Kullanıcıların bu hatanın neden olduğunu merak etmektedir. ISDone.dll hatasının çözümü için birkaç yöntem bulunmaktadır.

Isdone.dll Hatası Nedir?

Özellikle GTA 5 ya da Far Cry 3 gibi oyunların yüklenmesi esnasında ISDone.dll hatası meydana gelebilmektedir. bu hata kullanıcıları uğraştıran bir hatadır. Ancak çözümü bilinirse kolay bir şekilde sorun giderilebilmektedir.

ISDone.dll hatası bir oyun ya da uygulama yüklenirken veya çalıştırma aşamasında meydana gelebilmektedir. Bu hata meydana geldiği zaman oyunu ya da programı çalıştırmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle de hatanın giderilmesi gerekmektedir.

ISDone.dll hatasının giderilebilmesi için birkaç çözüm yöntemi bulunmaktadır. Bu çözüm yöntemleri denenerek hatadan kolay bir şekilde kurtulmak mümkün olabilmektedir.

ISDone.Dll Hatası Neden Olur?

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Bir takım programlarda ya da oyunlarda bu hatalar görülebilmektedir. ISDone.dll hatası genellikle program yüklenirken ortaya çıkan bir hatadır. Online oyunların yüklenmesi esnasında sıklıkla görülebilmektedir.

Unarc Isdone dll Hatası Nasıl Çözülür?

Eğer yüklenecek program ya da oyun bir RAR dosyası içinde bulunuyorsa bunların dosya içerisinden çıkarılması gerekir. Ardından Bilgisayar klasöründe yer alan System32 isimli klasör açılır. ISDone.dll dosyası bu klasör içine atılır. Eğer kullanılan bilgisayar 32 bit ise bu işlemin ardından sorun çözülmüş olur.

Kullanılan bilgisayarın 64 bit olması durumunda SysWOW64 klasörüne gelerek ISDone.dll dosyasını buraya atmanız gerekmektedir. Bu şekilde oyun ya da programı sorunsuz olarak yüklemeniz mümkün olur.

ISDone.dll hatası almanın başka bir nedeni de antivirüs programı kaynaklıdır. Bunun için antivirüs programının devre dışı bırakılması gerekmektedir.