İş yaşamı değişiyor, evden çalışma ekosistemine yatırım artıyor

Teknoloji dünyasının önde gelen aksesuar üreticilerinden Logitech, bu kapsamda hem çalışanların hem de firmaların istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretiyor. Global firmalar farklı zaman dilimlerinde ve coğrafyalarda yaşayan çalışanlarını bir araya getirmek için konferans sistemlerine uygun bütçeli yatırımlar yapıyor. Ek olarak çalışanlarının motivasyonlarını artırıp daha verimli çalışabilmeleri için klavye, mouse ve kulaklık gibi ürünlerle destek oluyorlar.

Logitech, mouse ve klavyeleri ile verimliliği artırırken kablosuz seçeneği, tak çalıştır özelliği ve uzun ömürlü piliyle Logitech mouse’lar da kullanıcılar için bir seçenek oluşturuyor. Logitech klavyelerde ise ergonomi öne çıkıyor ve kullanıcıların farklı yumuşaklıktaki tuş seçenekleriyle geniş yelpazede kullanıcı kitlesine ulaşıyor.

Logitech C925e Webcam + Zone Wireless Headset ve Logitech Brio 4K Webcam + Zone Wireless Headset çalışma kitleri neredeyse tüm video konferans yazılımlarıyla uyumlu çalışıyor ve tak çalıştır özelliğine sahip bulunuyor. Logitech Brio 4K ve C925e web kameraları 1080p HD çözünürlükle ortam görünümünü optimize ederken, Zone Wireless kulaklık ortam sesini karşı tarafa aktarmıyor ve ses düzeyini ayarlama, müzik çalma/duraklatma ve arama başlatma/bitirme için sezgisel bir arayüz sağlıyor.