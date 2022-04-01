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İş Sanat yeni sergisini Metaverse’te açıyor

#Metaverse#İş Bankası#İş Sanat
İş Sanat yeni sergisini Metaverse’te açıyor

Türkiye İş Bankası’nın 1940’lardan bu yana oluşturduğu resim koleksiyonuna ev sahipliği yapacak olan Beyoğlu’ndaki tarihi binasında restorasyon inşaatı devam ederken, Müze çatısı altında yer alacak eserlerden özel bir seçkiyle hazırlanan NFT sergisi, Metaverse’te sanatseverlerle buluşacak.

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“Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti” adı verilen sergi, blokzincir altyapısını kullanan ve merkeziyetsiz bir yapıda kurulan Decentraland platformunda sunulacak. Sergide, İş Bankası Resim Koleksiyonu’nda yer alan Hikmet Onat, Şeref Akdik, Zeki Faik İzer, Feyhaman Duran, İbrahim Safi, İbrahim Çallı, Cevat Erkul, Hulusi Mercan, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Halil Paşa gibi usta ressamların İstanbul’un maviliklerini, kıyılarını resmettiği tabloları NFT olarak ziyaretçilerle buluşturulacak.

Serginin küratörlüğünü, şirketin çalışmaları devam eden resim müzesinin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu üstleniyor.

Ön gösterime özel NFT davetiyelerin dağıtımı 4 Nisan’a kadar sürecek

Serginin 5 - 7 Nisan tarihleri arasında üç gün sürecek ön gösterimi sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ön gösterime katılabilmek için gerekli NFT davetiyeler 4 Nisan Pazartesi gününe kadar metaverse.issanat.com.tr üzerinden temin edilebiliyor. NFT davetiyeler, blokzincir teknolojisinin akıllı kontratlarda kullanımı ile bin adetle sınırlı şekilde ön gösterime özel olarak üretildi. “Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti” sergisi, ön gösterimin ardından 8 - 20 Nisan tarihleri arası NFT davetiye sahibi olma koşulu aranmaksızın tüm ziyaretçilerin katılımına açık olacak.

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Sergide kullanılan bir diğer teknoloji olan artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde, dijital ortamda sergilenen NFT eserlerin fiziki ve dijital deneyim ile birleştirilmesi sağlanıyor. Serginin teknolojik kurgusu İş Bankası ve teknoloji iştiraki Softtech’in Türkiye ve Çin’deki inovasyon merkezlerinin işbirliği ile hazırlandı.

 

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#Metaverse#İş Bankası#İş Sanat

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