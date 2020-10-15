Irelia Counter (Ct) - Irelia Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Irelia Bıçakların Dansı, Ionia'nın Noxian işgalinde, pek çok kahraman yarattı fakat bunların hiçbirisi Navori'li olan genç Irelia kadar değildi. Şehrinin en eski danslarında eğitilmiş Irelia, savaş için de sanatını zarif ve de dikkatli bir şekilde uygulamıştır. Ölümcül bıçaklarını havalarda hareket ettirerek saldırılar için kullanmaya başladı. Irelia, kendisini bir savaşçı şeklinde kanıtladıktan sonra da direniş lideri ve de sembolü haline geldi.

Irelia'nın Yeteneklerini Nelerdir?

Ionia Azmi, Irelia büyüler ile düşmanlara saldırdığı zaman temel saldırılarında da güçlendirme bonusu hasarı kazanmaktadır. Maksimum yüke ulaştığı zaman ayrıca Saldırı Hızı da kazanır ve bununla birlikte kalkanlara da bonus hasarı verir.

Uçarbıçak, Irelia kendi hedefine vurmak için önce öne atılır ve de kendini iyileştirir. Hedefi işaretlenmiş ya da Uçarbıçak tarafından öldürülür ise bekleme süresi yenilenir.

Direniş Dansı, Irelia saldırdıkça çok hasar veren saldırıya başlar. Saldırıların sırasında da az hasar alır.

Ölümcül Ahenk, Irelia birbirine çok yaklaşan iki adet bıçak gönderir ve aralarında yakalanan tüm düşmanlar hasar görür böylece sersemler ve de işaretlenir.

Keskin Hapis, Irelia düşman şampiyonuna çarpıp dışarıya doğru bir şekilde patlayan pek çok sayıda bıçaklar fırlatır. Bıçakların vurmuş olduğu düşmanlar hasar görür ve de işaretlenir. Daha sonrasında ise bıçaklar içinden geçen tüm düşmanlara hasar veren, onları yavaşlatacak ve de onları silahsızlaştıracak şekilde bir duvar oluşturur.

Irelia Counter (CT) Karşı İyi Olan Rakipler

Günümüzde pek çok kişi tarafından merak içerisinde oynanan oyunlardan Irelia Counter (CT) karşı iyi olan rakipler şu şekilde aşağıda sıralanmıştır.

Olaf, Garen, Udyr, Darius ve de Narus olmaktadır.

Irelia Counter (CT)'ya Karşı Kötü Olan Rakipler

Ayrıca günümüzde Irelia Counter (CT) karşı kötü olan rakipler de bulunmaktadır. Bu rakipler ise şu şekilde aşağıda sıralanmaktadır.

Zed, Gnar, Diana, Vladimir, Gangplank ve de Riven olmaktadır.