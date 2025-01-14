iPhone'un tahtı sallanıyor

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Counterpoint Research'e göre, küresel akıllı telefon satışları 2024 yılında 2023'e kıyasla yüzde 4 arttı. Ancak Apple, kısmen yapay zeka sistemi Apple Intelligence'ın gecikmeli tanıtımı nedeniyle iPhone satışlarında yüzde 2'lik bir düşüş yaşadı.

Samsung, satışlarda yüzde 1'lik bir artış bildirerek dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu korudu.

Apple'ın pazar payı geçen yılki yüzde 19'dan yüzde 18'e, Samsung da 2023'teki yüzde 20'lik orandan küçük bir düşüşle yüzde 19'luk bir orana geriledi.

Bununla birlikte, Çinli markaların güçlü satış büyümesinin etkisiyle pazar payı yüzde 20'den yüzde 19'a geriledi. Xiaomi satışlarında yüzde 12'lik kayda değer bir artış yaşayarak yüzde 14 pazar payıyla üçüncü sıraya yerleşti. Vivo yüzde 9'luk bir artış yaşayarak yüzde 8 pazar payıyla beşinci sıraya yerleşirken, Oppo da yüzde 8 pazar payıyla satışlarında yüzde 9'luk bir düşüş yaşadı.