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iPhone'ların yüzde 68'inde iOS 18 yüklü

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#Mobil İşletim Sistemi#Apple#İos 18
iPhoneların yüzde 68inde iOS 18 yüklü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 15:49

Apple, iOS 18 işletim sisteminin 17'ye göre daha çok iPhone telefonlarına yüklendiğini açıkladı.

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Apple, Cuma günü yeni işletim sistemi iOS 18'in yüklenme oranlarını yayınladı. Şirket, iOS 18'in tüm iPhone'ların yüzde 68'ine (21 Ocak itibarıyla) ve son dört yıldaki modellerin yüzde 76'sına yüklendiğini söylüyor.

Engadget haberine göre bir yıl önce, tüm iPhone'ların yüzde 66'sı bir önceki sürüm olan iOS 17 kullanıyordu. Apple bu yıl iOS 18'in iOS 17'ye göre benimsenmesinde yüzde 2'lik bir artış olduğunu ifade etti. Ocak 2024'te de önceki dört yılın iPhone'larının yüzde 76'sı iOS 17 kullanıyordu.

Apple, tüm iPad'lerin yüzde 53'üne ve son dört yıldaki tabletlerin yüzde 63'üne iPadOS 18 yüklü olduğunu ifade ediyor.

En son iOS 18.3 beta sürümünde Apple, yapay zeka özelliklerini varsayılan olarak etkinleştiriyor. Bu yeni güncellemenin ise önümüzdeki hafta gelmesi bekleniyor.

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#Mobil İşletim Sistemi#Apple#İos 18

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