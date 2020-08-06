iPhone'ların batarya ömrünü uzatmanın pratik ipuçları

Ekran parlaklığına dikkat!

iPhone kullanıcıları çok dikkat etmese de ekranları çok parlak bir şekilde kullanıyor. Oysa gün ışığına çıkmadığınız sürede ekranın parlaklık değerinin sonuna kadar açık olması gereksiz ve bataryayı ciddi seviyede tüketen bir nokta. Bu nedenle ekran parlaklığını ekranı görebileceğiniz kadar parlak hale getirin. Unutmayın, parlaklık seviyesi ne kadar az ise o kadar batarya ömrüne az yük biniyor demektir.

Duvar kağıtlarının hareketli olanlarından uzak durun

Duvar kağıtlarının kimisi 'Dinamik Duvar Kağıtları' olarak da biliniyor ve hareketli oldukları için kullanıcıların hoşlarına gidiyor. Yaygın bir kullanımı olan hareketli duvar kağıtları da pil dostu değildir. Mümkünse düz, sade bir duvar kağıdı çok daha iyi bir çözümdür. Hatta koyu renk tonlarının bulunduğu duvar kağıtlarının batarya ömrüne katkıda bulunduğu bile söylenebilir.



Bluetooth'u kapatmayı düşünür müsünüz?

Akıllı saatler, bileklikler, kulaklıklar ve hoparlörler Bluetooth teknolojisini kullanarak telefonunuzla bağlantı kuruyor. Yani Bluetooth'u yoğun olarak kullanıyoruz. Ancak bir akıllı saat taşımıyorsanız veya Bluetooth ile bağlantı kurmanız gereken bir durum yoksa bu ayarı kapalı tutun. Çünkü açık olduğu sürece bataryanızın gücü yavaş yavaş azalıyor.

Sinyal düşükse WiFi'ı tercih edin

Telefonumuz her yerde çekmiyor. Bu nedenle sinyal düşük olduğunda daha çok sinyal çekebilmek için telefon daha fazla işlem yapıyor ve bu da bataryaya oldukça büyük bir yük bindiriyor. Bu nedenle sinyalin az olduğu yerlerde internete gireceksiniz WiFi kullanın. Sinyalin az olduğu anlar çok yaşanıyorsa batarya için kırmızı alarm anlamına gelir.



Konum servislerine dikkat!

Konum servislerini etkin bir şekilde kullanan pek çok uygulama var. Ancak bu uygulamaları siz açmıyor olsanız da onlar arka planda sürekli lokasyonunuza bakıyor ve konum servisleri etkin olduğu sürece bataryaya sürekli yük biniyor. Ayarlar>Gizlilik yolunu izleyerek Konum Servisleri'ni kapatabilirsiniz.

Uygulamalarınızı otomatik güncellemeyin

Uygulamaların güncellenmesi sizin kontrolünüzde olsun. Otomatik güncelleştirme yaptığınızda sürekli güncellemeleri kendi kendine indiren telefonunuz bataryaya yükleniyor. Oysa siz gerektiğinde bu güncellemeleri indirdiğinizde ortada bir sorun kalmayacaktır. Ayarlar>Genel>Arkaplanda Uygulama Yenile yolunu izleyerek ilgili ayarı kapatabilirsiniz.



Bildirimleri azaltın

Uygulamaların pek çoğu sayısız bildirim gönderiyor ve her bildirim aldığınızda telefonunuzun batarya ömrü biraz daha azalıyor. Gerekmeyen bildirimleri kapatarak bu dertten kurtulmak çok kolay. Bildirim ayarlarına girerek bildirim almak istemediğiniz uygulamaları kapatın.

Ekran kilit süresini uzun tutmayın

Ekran kilit süreleri genel olarak siz telefonu elinizden bıraktığınızda kendi başına kilit moda ne kadar sürede geçtiğini gösteriyor. Bu süreyi uzun tuttuğunuzda ekranınız dakikalarca açık kalabiliyor. Bu süreyi 30 saniye ya da en fazla 1 dakika ile sınırlandırmanızda fayda var. Ayarlar> Genel> Otomatik Kilit yolunu izleyerek bu ayarı değiştirebilirsiniz.