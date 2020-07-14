iPhone'ların batarya ömrünü uzatmanın ipuçları

Akıllı telefonlar ne kadar gelişmiş olursa olsun, halen batarya sorunumuz devam ediyor ve geçmişe göre telefonların bu konuda pek yol alamadığı da ortada. Ancak kullanıcılar, kendileri önlemlerini aldıklarında kısmen de olsa batarya ömrünü uzatabiliyorlar.

iPhone'larda batarya ömrünü uzatmak için önce ekran ayarlarına göz atın. Ekran parlaklığını kısabilirsiniz; gereksiz yere ekran parlaklığının sonuna kadar açık olduğu durumlarda bataryanın daha hızlı tükeneceğini unutmayın. Ekranın otomatik kapanma süresini de olabildiğince kısa tutmalısınız.

Kullanmadığınız bağlantıları kapalı tutun. WiFi olsun Bluetooth olsun bu bağlantıları kullanmadığınız zamanlarda pasif konuma getirmenizde fayda var; çünkü bu ayarlar açık bırakıldığında hiçbir şey yapmasanız da batarya ömrü daha hızlı azalıyor.



GPS ve konum istekleri de pek batarya dostu değil. Swarm gibi uygulamalarda konum paylaşırken dikkat edin; konumunuzu kullanan ve GPS'i aktif olarak kullanan uygulamalardan genel olarak uzak durmaya çalışın.

Hücresel bağlantıyı kapatmak da bir çözüm. Sadece WiFi'a bağlandığınız anlarda hücresel bağlantı ayarını kapatabilirsiniz.

Harita uygulamasını fazla kullanmayın. Gerekmedikçe haritayı kurcalamamanızı öneriyoruz; çünkü örneğin Google Haritalar'ı açtığınızda baktığınız her hangi bir bölge doğrudan internet üzerinden yüklenecek ve bataryanın üzerine bir yük binecek.

Oyunlar ve video oynatma durumlarında da batarya ömrü elbette azalıyor ve bu süreyi daha kısa tutmak sizin elinizde.

Titreşimleri ve gereksiz bildirimleri kapatarak da pilden tasarruf edebilirsiniz. Pek çok uygulama günümüz şartlarında gün içinde birçok bildirim gönderiyor; ancak bunların büyük çoğunluğu gereksiz. Her bildirim geldiğinde bataryaya yük oluyor.



