iPhone'da yeni dönem... SIM karta veda!

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Apple dün akşamki etkinliği ile yeni iPhone serisini tanıttı.

Lansman ile iPhone 14'lerin özellikleri resmiyet kazandı. Apple yeni iPhone'lar ile ABD'de yeni bir dönemin kapısını açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ABD’de SIM kart tepsisi olmadan satılacak.

9 Eylül'de ön siparişe çıkacak iPhone 14 ve 14 Plus’lar fiziksel SIM kart yerine eSIM ile raflardaki yerini alacak.

eSIM İLE NELER DEĞİŞECEK?

eSIM sayesinde kullanıcılar operatör değiştirmek için mağazalara gitmek zorunda kalmayacak. Bu değişiklik telefon üzerinden yapılabilecek.

iOS 16 ile eSIM'inizi Bluetooth aracılığıyla iPhone'lar arasında bile aktarabileceksiniz.

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Siber güvenlik uzmanlar, eSIM'lerin, güvenlik açıkları tespit edilirse operatörlerin veya cihaz üreticilerinin yazılım güncellemelerini yayınlamasına da olanak sağladığını belirtiyor.

eSIM yazılım şirketi Amdocs'ta teknoloji grup başkanı ve strateji başkanı olarak görev alan Anthony Goonetilleke yeni dönem için şu değerlendirmede bulundu;

'Bir sorunun ortaya çıkması halinde, dünya çapında milyonlarca kişiye aniden bir güvenlik güncellemesi gönderebilirsiniz'

Gözden Kaçmasın iPhone 14'ün fiyatı belli oldu Haberi görüntüle

Ancak yeni hamle, bazı kullanıcıları memnun etmedi. Bazı Twitter kullanıcılarının da vurguladığı gibi, yurt dışına seyahat eden iPhone kullanıcıları için işler biraz zorlaşmışa benziyor.

Yeni modeli kullanan ABD'liler ülke dışına seyahat ettiğinde, dolaşım ücretlerinden kaçınmak için o ülkede SIM kart alamayacak.

iPhone'larını yurtdışında kullanmaya devam etmenin en kolay ve görece ucuz yolu olarak görülen bu yöntem Apple'ın eSIM kararı ile tarih oldu.

UYDUDAN ACİL DURUM ÇAĞRISI

Yeni iPhone modellerinin dikkat çeken bir başka özelliği ise kaza tespit özelliği oldu.

Uydu üzerinden bağlantı teknolojisiyle gelen yeni cihaz, acil durum çağrılarında kullanılabilecek. Söz konusu özellik ABD ve Kanada için kullanıma sunulacak.

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iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’te ayrıca Dynamic Island olarak adlandırılan yeni çentik karşımıza çıkıyor.

Bir önceki modele göre yüzde 30 oranında da az yer kaplayacak olan Dynamic Island, çeşitli bildirimleri kullanıcılara gösterilecek.

Ayrıca Android telefonlarda uzun süredir bulunan her zaman açık ekran özelliği de yeni iPhone'lar ile Apple dünyasına giriş yaptı.

48 MP’lik ana kameraya ev sahipliği yapan iPhone 14 Pro modelleri iPhone 13 Pro modellerine göre düşük ışık fotoğrafları 2 kat daha başarılı. iPhone 14 Pro modelleri, 12 MP’lik telephoto ve 12 MP’lik ultra geniş açılı bir kamera da barındırıyor.

TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI

Dün akşamki lansmandan kısa süre sonra Apple Türkiye, internet sitesinden yeni iPhone ve Apple Watch fiyatlarını açıkladı.