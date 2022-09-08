Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERTeknoloji Haberleri

iPhone'da yeni dönem... SIM karta veda!

Güncelleme Tarihi:

#İphone 14#Apple#Teknoloji
iPhoneda yeni dönem... SIM karta veda
İlker Koçaş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 09:10

ABD merkezli teknoloji devi Apple merakla beklenen yeni iPhone serisini görücüye çıkardı. Şirket yeni iPhone'lar ile ABD'de yeni bir döneme start verdi.

Haberin Devamı

Apple dün akşamki etkinliği ile yeni iPhone serisini tanıttı.

Lansman ile iPhone 14'lerin özellikleri resmiyet kazandı. Apple yeni iPhone'lar ile ABD'de yeni bir dönemin kapısını açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ABD’de SIM kart tepsisi olmadan satılacak.

9 Eylül'de ön siparişe çıkacak iPhone 14 ve 14 Plus’lar fiziksel SIM kart yerine eSIM ile raflardaki yerini alacak.

iPhoneda yeni dönem... SIM karta veda

eSIM İLE NELER DEĞİŞECEK?

eSIM sayesinde kullanıcılar operatör değiştirmek için mağazalara gitmek zorunda kalmayacak. Bu değişiklik telefon üzerinden yapılabilecek.

iOS 16 ile eSIM'inizi Bluetooth aracılığıyla iPhone'lar arasında bile aktarabileceksiniz.

Haberin Devamı

Siber güvenlik uzmanlar, eSIM'lerin, güvenlik açıkları tespit edilirse operatörlerin veya cihaz üreticilerinin yazılım güncellemelerini yayınlamasına da olanak sağladığını belirtiyor.

eSIM yazılım şirketi Amdocs'ta teknoloji grup başkanı ve strateji başkanı olarak görev alan Anthony Goonetilleke yeni dönem için şu değerlendirmede bulundu;

'Bir sorunun ortaya çıkması halinde, dünya çapında milyonlarca kişiye aniden bir güvenlik güncellemesi gönderebilirsiniz'

Gözden Kaçmasın

iPhone 14ün fiyatı belli olduiPhone 14'ün fiyatı belli olduHaberi görüntüle

Ancak yeni hamle, bazı kullanıcıları memnun etmedi. Bazı Twitter kullanıcılarının da vurguladığı gibi, yurt dışına seyahat eden iPhone kullanıcıları için işler biraz zorlaşmışa benziyor.

Yeni modeli kullanan ABD'liler ülke dışına seyahat ettiğinde, dolaşım ücretlerinden kaçınmak için o ülkede SIM kart alamayacak.

iPhone'larını yurtdışında kullanmaya devam etmenin en kolay ve görece ucuz yolu olarak görülen bu yöntem Apple'ın eSIM kararı ile tarih oldu.

UYDUDAN ACİL DURUM ÇAĞRISI

Yeni iPhone modellerinin dikkat çeken bir başka özelliği ise kaza tespit özelliği oldu.

Uydu üzerinden bağlantı teknolojisiyle gelen yeni cihaz, acil durum çağrılarında kullanılabilecek. Söz konusu özellik ABD ve Kanada için kullanıma sunulacak.

iPhoneda yeni dönem... SIM karta veda

Haberin Devamı

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’te ayrıca Dynamic Island olarak adlandırılan yeni çentik karşımıza çıkıyor.

Bir önceki modele göre yüzde 30 oranında da az yer kaplayacak olan Dynamic Island, çeşitli bildirimleri kullanıcılara gösterilecek.

Ayrıca Android telefonlarda uzun süredir bulunan her zaman açık ekran özelliği de yeni iPhone'lar ile Apple dünyasına giriş yaptı.

48 MP’lik ana kameraya ev sahipliği yapan iPhone 14 Pro modelleri iPhone 13 Pro modellerine göre düşük ışık fotoğrafları 2 kat daha başarılı. iPhone 14 Pro modelleri, 12 MP’lik telephoto ve 12 MP’lik ultra geniş açılı bir kamera da barındırıyor.

TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI

Dün akşamki lansmandan kısa süre sonra Apple Türkiye, internet sitesinden yeni iPhone ve Apple Watch fiyatlarını açıkladı.

  • iPhone 14: 30 bin 999 TL
  • iPhone 14 Plus: 34 bin 999 TL
  • iPhone 14 Pro: 39 bin 999 TL
  • iPhone 14 Pro Max: 43 bin 999 TL
  • Apple Watch Series 8 (41 mm): 9 bin 299 TL
  • Apple Watch Series 8 (45 mm): 9 bin 999 TL
  • Apple Watch Ultra: 27 bin 999 TL
Haberle ilgili daha fazlası:
#İphone 14#Apple#Teknoloji

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom

BAKMADAN GEÇME!

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında | 7 SORU 7 YANIT

UEFA cezayı kesti, Beşiktaş’ı neler bekliyor? Türk kulüpleri ne kadar tehlike altında? | 7 SORU 7 YANIT

#Beşiktaş
DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom