iPhone'da Instagram Nasıl Dondurulur? iPhone Instagram Hesap Dondurma

Instagram hesabının Iphone akıllı telefonlar üzerinden kapatılabilmesi için belli başlı adımların takip edilmesi gerekir. Bu adımların takip edilmesi ile birlikte hem kısa bir süre içerisinde hem de oldukça kolay bir şekilde instagram hesabının kapatılması sağlanır. Günümüzde instagram hesapları çeşitli nedenler ile dondurulmaktadır. Bu dondurma sebeplerinden en sık rastlananı ise sınav dönemleri içerisinde olan öğrencilerin, derslerine daha fazla vakit ayırmak istemeleridir.

Instagram Uygulaması Nedir?

Instagram uygulaması, günümüzde yüksek popülerliğe sahip olan uygulamalardan bir tanesidir. Instagram, sosyal platformlar üzerinden ücretsiz bir yapıya sahip olan video ya da fotoğraf paylaşma uygulamasına verilmiş olan bir isimdir. Instagram uygulaması ilk olarak Ekim 2010 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihte kurulması ile birlikte kullanıcılarına çekmiş bulundukları herhangi bir fotoğrafın üstünde dijital nitelikteki filtreleri kullanma ve bu bahsedilen fotoğrafları Instagram'ın da bulunduğu çeşitli dijital platformlar üzerinden paylaşabilme olanağını sağlamıştır.

Instagram Hesabı Iphone Akıllı Telefonlar Üzerinden Nasıl Dondurulur?

Esas olarak bakıldığında intagram’ın geçici bir şekilde dondurulması işlemi hem Iphone telefonların üzerinden hem de herhangi bir bilgisayar üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Iphone telefonlarda instagram dondurma aşamaları şu şekilde gerçekleşmektedir:

İlk olarak Iphone telefon üzerinden Instagram dondurma linki ya da instagram’ın resmi sitesine girmek gerekir.

Instagram’a girdikten sonra kullanıcı adı ve şifre ile birlikte geçici olarak dondurulmak istenen hesaba giriş yapılır.

Bu işlemin ardından sağ üst kısımda yer alan kullanıcı adına tıklanır ve profil düzenle yazan seçeneğe basılması gerekir.

Sağ alt kısımda yer alan "hesabımı geçici olarak kapat" şeklinde yazılı olan butona basılır ve ekranda çıkan hesabın neden kapatıldığı soruna cevap verilir. Bu cevap verilmeden instagram kapatma işlemi gerçekleşmemektedir.

Bu işlemde bilinmesi gereken en önemli bilgi, hesabı geçici bir şekilde dondurma işleminin yalnızca yedi günlük aralıklar ile bir defa yapılabilme hakkının olmasıdır.

Dondurulan hesabın da anında geri açmak mümkün olmamaktadır.

İki saatlik bir sürenin beklenmesi gerekmektedir. Hesabın tekrar aktif hale getirilmesi sürecinde mevcut olan fotoğraflar hemen yüklenmeyebilir. Bu sık karşılaşılan bir sorundur. Böyle bir durumda yaklaşık olarak üç saat içerisinde mevcut fotoğrafların hepsi yeniden yüklenecektir.