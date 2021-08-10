İphone'da Instagram Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır? (Kalıcı Ve Geçici)

iPhone cihazlarda internete giriş yaparak Instagram hesapları silinebilir. iPhone cihazlarında yer alan Safari tarayıcısına girilerek, http://instagram.com/accounts/remove/request/permanent adresine gidilir.

iPhone'da Instagram Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır? (Kalıcı ve Geçici)

Instagram kullanıcıları iPhone cihazlarından Instagram hesaplarını silmek isteyebiliyor. iPhone cihazlardan yapılacak olan bazı işlemlerle hesapları silmek mümkündür. Kişilerin öncelikle hesabının kalıcı mı yoksa geçici mi silineceğine karar vermesi gerekiyor. Kalıcı ve geçici işlemleri farklı yapılmasından dolayı, kişiler yanlış işlemler yapabiliyor. Geçici kapatmak isterken, hesabını yanlış işlemlerle kalıcı olarak silebiliyor.

Kalıcı olarak hesabı silmek için iPhone cihazlarında bulunan Safari uygulamasına girilmelidir. http://instagram.com/accounts/remove/request/permanent adresini yazarak hesap silme işlemlerine ulaşabilir. Siteye giriş yapılmasıyla birlikte, kişilerin bilgilerini girmesi gerekiyor. Oturum açılmasıyla birlikte, kişiler hesaplarını neden sileceğini ifade eden bir bilgi girmesi gerekiyor. Daha sonra şifreyi tekrar girerek, "Hesabını kalıcı olarak sil" seçeneğine tıklanır ve hesap silinir.

Hesaplarını geçici olarak kapatmak isteyen iPhone kullanıcıları yine farklı işlemler yaparak hesaplarını geçici süreyle kapatabilir. Geçici olarak hesabı kapatmak için, Safari veya farklı bir internet tarayıcısı açılır. Açılan tarayıcıdan http://instagram.com/accounts/remove/request adresine gidilir. Girilen Instagram sitesi kişilerden şifre ve kullanıcı adı bilgileri isteyecektir.

Bilgiler doğru şekilde yazılarak işlemlere devam edilir. Instagram sizlerden bir sebep belirtmenizi isteyecektir. Sebep belirlenmesiyle birlikte tekrar şifre girilmesi gerekiyor. Şifrenin girilmesinden sonra, kişiler "Hesabı Geçici Olarak Devre Dışı Bırak" seçeneğine basarak geçici olarak hesabını kapatabilir.