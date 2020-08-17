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Teknoloji
Haber Giriş: 17.08.2020 - 14:03,Son Güncelleme:

iPhone üretimi Çin'den Vietnam'a mı kayıyor?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
iPhone üretimi Çin'den Vietnam'a mı kayıyor?
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Apple'ın ucuz işçiliği nedeniyle bugüne dek Çin ve Hindistan'da yaptığı iPhone üretimi değişen koşullar nedeniyle Vietnam'a kayabilir.

Koronavirüs salgını sonrası uzun bir süre iPhone üretimini durdurmak zorunda kalan Apple, salgından dolayı fabrikaların kapatılması nedeniyle zorlu bir süreç geçirdi. Diğer yandan Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının da etkisini iyiden iyiye 'ensesinde' hisseden şirket, Çin'deki üretimi başka bir noktaya kaydırmayı planlıyor.

Uzun yıllardır ABD Başkanı Donald Trump, iPhone üretimi için Apple'a Çin'den çekilmesi gerektiğini söylüyor ve üretimi ABD'ye taşımasını istiyor. Apple ise kendi gerekçeleriyle bu konuda Trump'a bugüne kadar destek vermiş değil.

Ancak şirketin üretimi Vietnam'a kaydırması gündemde. Bunun sebebi de ABD yönetiminin iyiden iyiye Apple'a baskı kurması. Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre Apple yetkilileri, geçtiğimiz haftalarda Vietnam'da bulunan Luxshare üretim tesislerini ziyaret etti ve bu ziyaretin aslında iPhone üretiminin Vietnam'a taşınması konusunda önemli bir gösterge olduğu ifade edildi.

Luxshare, aslında Apple'ın halihazırda AirPods üretiminin bir kısmını üstlenmiş durumda. Ancak iPhone'ların da buraya kaymasıyla birlikte dengeler iyiden iyiye değişmiş olacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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