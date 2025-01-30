iPhone sürümünüz sizi saldırıya açık kılabilir!

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Apple, Pazartesi günü iPhone, iPad ve Mac işletim sistemleri için en yeni güncellemesini yayınladı.

Bu güncellemede kimi yazılım geliştirmelerinin yanı sıra, “aktif olarak kötüye kullanılabiliyor olan” bir sıfırıncı gün hatası da yer alıyor.

Yani, korsanlar iOS 17.2 sürümünden daha eski yazılım kullanan iPhone kullanıcılarını hedef alabiliyor.

Hata, iPhone’lardan Vision Pro’ya kadar pek çok Apple cihazın medya motoru olan Core Media içerisinde bulundu ve Apple hatanın tüm cihazlarda giderildiğini duyurdu.

Apple, korsanların bir hafızaya zarar verme hatası ile cihaz üzerinde “yüksek haklara” sahip olduğunu ve böylece cihazın verilerine geniş çaplı erişebildiğini açıkladı.

Apple normalde hatayı keşfeden kişi ya da kurumu da açıklardı ancak bu kez böyle bir yola girilmedi ve sadece hatadan bahsedilip, giderildiği bilgisi paylaşıldı.

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iOS için bu yılın ilk “kötüye kullanılmaya hazır” hatası bu oldu. 2024 yılında ise teknoloji devi en az yedi “aktif şekilde kötüye kullanılabilen” hata gidermişti.