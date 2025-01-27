iPhone SE'ye veda mı edeceğiz? İşte yeni isim iddiası... Elveda iPhone SE...

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Bu ayın başlarında, farklı kaynaklar bahar aylarında görmeyi beklediğimiz yeni nesil iPhone SE'nin adının 'iPhone SE' olmayacağını iddia etmeye başladı. Peki Apple'ın "uygun fiyatlı" iPhone cihazının adı ne olacak? İddialara göre verilecek isim 'iPhone 16E'. İlk başta garip gelebilir, ancak iPhone SE 4 hakkında bildiklerimizi bir düşünürsek, mantıklı bir yanı da var.

İPHONE SE 4 HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ



Hızlıca hatırlayacak olursak, iPhone SE 4 şu özelliklere sahip olacak:



*iPhone 14 tasarımı: Çentiğe sahip tasarım, Face ID ve 6.1 inçlik OLED ekran

*Apple Intelligence destekli A18 işlemci

*USB-C bağlantısı

*iPhone 15'te kullanılan 48 megapiksellik sensöre sahip tek arka kamera

*Apple'ın kendi üretimi 5G modem

Kısacası, bu cihaz iPhone SE tarihindeki en büyük güncelleme olacak. Apple 2020 yılında piyasaya sürdüğü 2. nesil iPhone SE'den beri tasarım değiştirmedi. iPhone SE 3 2022 yılında yayınlandığında, aynı kasa tipine sahipti. iPhone SE 4, 5 yılda gelen ilk büyük iPhone SE değişikliği olacak.

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FİYATI NE OLACAK?

iPhone SE 4'e dair dedikodular içerisinde fiyatı da büyük yer tutuyor. Şu anda konuşulan potansiyel fiyat 499 dolar yani yaklaşık 18 bin TL. Fakat iPhone 14'ün şu an ABD'de 599 dolara (yaklaşık 21 bin 500 TL) ve iPhone 15'in 699 dolara (yaklaşık 25 bin TL) satıldığı düşünülürse, bu fiyat iddiası biraz "zorlama" olabilir.



iPhone SE 4'ün fiyatının düşük olmasını sağlayacak şeylerden biri, Apple'ın Qualcomm'un pahalı modemlerini bırakıp, kendi üretimi modeme geçmesi. Aynı şekilde bir diğeri de Samsung OLED ekranları bırakıp, BOE ve LG'nin daha uygun fiyatlı panellerine yönelmesi.

Bu iki bileşen, genelde iPhone'ların içerisindeki en pahalı parçalardan. Eğer bu değişimler olursa, Apple'ın iPhone SE 4'ü 499 dolarlık fiyatla satışa sunup, yine de kâr elde edebilmesi mümkün. Burada sorulması gereken soru şu: Bunu yaparlar mı?

İPHONE 16 E, İPHONE SERİSİNİ KARIŞTIRABİLİR



Eğer iPhone SE 4, 499 dolara satışa çıkarsa, bu onun 799 dolarlık iPhone 16'dan 300 dolar daha ucuz olacağı anlamına geliyor. İki model arasındaki fiyat farkıyla, Dinamik Ada, Eylem Tuşu ve bir ultra geniş kamera sahibi oluyorsunuz. Eğer fiyatlar böyle olursa, iPhone SE 4, iPhone 16'ya göre çok cazip bir teklif haline gelir.



Bunu düşününce de, iPhone 16E ismi daha mantıklı geliyor. Eğer Apple SE ismini bırakırsa, bu cihazı 499 değil, 599 dolara çok fazla tepki görmeden satabilir.



iPhone 16E ismi, iPhone 15'in Apple Intelligence desteklemeyen eski bir model olduğu da daha kolay anlaşılırken, tüketiciler için de, cihazın mevcut nesil telefon serisine ait olduğu bilgisi daha kolay verilebilir. Haliyle, bu da cihazın satışını artıracak bir etken olur.

Bakalım baharda iPhone SE 4 mü, iPhone 16E mi göreceğiz...