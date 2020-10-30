iPhone satışları azaldı, iPad ve Mac satışları arttı

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın temmuz-eylül dönemini bilançosunda dördüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 64,7 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 64 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın geçen yılın aynı döneminde 13,7 milyar dolar olan net karı ise yüzde 7,4 azalarak 12,7 milyar dolara geriledi. Şirketin hisse başına karı bu dönemde 0,76 dolardan 0,73 dolara düştü.

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon satışları azaldı, tablet ve bilgisayar satışları arttı.

iPhone satışlarının tutarı temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,7 azalarak 26,4 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 45,9 artışla 6,8 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 29,2 artışla 9 milyar dolara ulaştı.



