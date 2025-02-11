iPhone sahipleri dikkat! Hemen telefonunuzu güncelleyin

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Yeni bir iPhone güncellemesi, saldırganların neredeyse yedi yıllık bir USB güvenlik özelliğini kapatabilmesinin önüne geçiyor.



Apple, yeni yayınladığı iOS 18.3.1 ve iPadOS 18.3.1 güncellemesinin notları arasında söz konusu sorundan bahsediyor. Buna göre, USB Kısıtlı Mod kapatılıp, "belirli hedeflenmiş kişilere karşı son derece karmaşık bir saldırı yapılabiliyor."



Ancak yine aynı notlarda, bunun gerçekleşebilmesi için, saldırganın cihaza fiziksel erişimi bulunması gerektiği de belirtiliyor. Yani eğer cihazınız "son derece karmaşık" saldırı yapabilecek bilgisayar korsanlarının eline geçmediyse, endişelenmenize de pek gerek yok gibi.



iOS 11.4.1 sürümü ile gelen USB Kısıtlı Mod, USB aksesuarların cihaz bir saattir kilitlenmediyse, erişimini kısıtlıyor. Bunun ardında yatan fikir ise, iPhone ve iPad'leri kolluk kuvvetlerinin Cellebrite ve Graykey gibi cihazlarından korumak.



Cihazınızı bir Mac ya da Windows PC'ye USB üzerinden bağladığınızda, kilidini açmanızı isteyen mesaj da tam olarak bu mod sebebiyle karşınıza çıkıyor.

Apple, konuya ilişkin çok fazla bilgi vermezken, "bunun kötüye kullanıldığına dair bilgi olduğunu" açıkladı.



USB Kısıtlı Modun açık olduğunu kontrol etmek için Ayarlar > Face ID ve Parola adımlarını izleyin. Açılan listede en altlarda "Aksesuarlar" sekmesini göreceksiniz. Onun yanındaki düğme "kapalı" olmalı. Evet, kafa karıştırıcı ancak USB Kısıtlı Modun açık olması için, bu düğmenin kapalı olması gerekiyor.



Sonuçta kimse güvenliğin kolay bir şey olduğunu söylemedi...