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iPhone mesajlarında anket oluşturabileceksiniz!

Güncelleme Tarihi:

#İphone#Anket#İos 26
iPhone mesajlarında anket oluşturabileceksiniz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 10:44

Apple, Pazartesi günü düzenleyeceği WWDC 2025'de iOS 26'yı tanıtacak. iOS 26 ile Mesajlar uygulamasına iki yeni özellik kazandırıldığı belirtiliyor.

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Apple, 9 Haziran Pazartesi günü Dünya Geliştiriciler Konferansı 2025 - WWDC 2025'e start verecek. Teknoloji devinin burada tanıtacağı yeni işletim sistemi iOS 26'da Mesajlar uygulaması için iki önemli yenilik eklediği ve bu özelliklerin WhatsApp'tan 'esinlendiği' bildiriliyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, iOS 26 ile Mesajlar uygulamasında göreceğimiz iki önemli değişiklikten ilki tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi anketler yaratabilmek olacak.

Apple'ın bu özelliği Apple Intelligence ile entegre hâle getirmeye çalıştığı da söyleniyor. Peki bu nasıl olacak? Bir ihtimal, Mesajlar uygulamasının konuşmanın içeriğine göre otomatik anket yapısı önermesi olabilir.

iOS 26 ile gelecek ikinci özellik ise yine WhatsApp'ta olduğu gibi, sohbetlerin arka plan görüntülerini özelleştirebilme yeteneği. WhatsApp ve diğer popüler mesajlaşma uygulamalarının kullanıcıları uzun süredir sohbetlerinin arka planlarını özelleştirebiliyor.

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Buradan yola çıkan Apple da, bu yeteneği uygulamasına kazandırırken, değiştirilen arka planın tüm cihazlar arasında senkronize olacağı, yani iPhone'da değiştirdiğiniz sohbet arka planını, iPad ya da Mac'te de görebileceğiniz belirtiliyor.

Her iki özellik de Mesajlar uygulamasını daha ilgi çekici hâle getirme çabasının ürünü. Bakalım özellikle yapay zekâ etkeni devreye girdiğinde, gerçekten kullanışlı olacak mı...

 

 

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#İphone#Anket#İos 26

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