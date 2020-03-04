iPhone ile çekilen en iyi Gece modu fotoğrafı yarışmasının kazananları belli oldu

Kazanan fotoğraflar, apple.com sayfasında ve Apple Instagram (@apple) hesabında yayınlandı. Önümüzdeki aylarda ise dünyanın her yerinde reklam panolarında sergilenecek.



Shot on iPhone Gece modu yarışması - Kazananlar

Konstantin Chalabov (Moskova, Rusya), iPhone 11 Pro

Phil Schiller fotoğraf için şunları söylüyor: “Konstantin’in Gece moduyla çektiği bu fotoğraf son derece dramatik görünüyor. Soğuk Savaş döneminde geçen harika bir casusluk filminin açılış sahnesi olabilir. Fotoğraf, akıllara bazı ilginç sorular getiriyor. “Sürücü nerede? Nereye gidiyorlar?” Neden burada durmuşlar?” Rusya’nın mavi yamaçlarını ve karla kaplı topraklarına yayılan soğuk sis, parlak kırmızı ışıklarıyla bilinmeyen bir tehlikeyi ima eden yapayalnız aracın çevresini sarıyor.”



Instagram: @chalabov

Brooks Kraft fotoğraf için şunları söylüyor: “Filmlerden çıkmış gibi duran bu sahne, bu ıssız ve karlı ortamda neler olduğunu merak etmenize neden oluyor. Gece modu; dış kısımdaki mavi ışığın tonu, kamyonun kendi ışıkları ve iç kısımdaki parlak aydınlatma ile meydana gelen geniş bir ışık çeşitliliğini harika bir şekilde yakalamış.



Instagram: @houdini_logic

Andrei Manuilov (Moskova, Rusya), iPhone 11 Pro Max

Darren Soh fotoğraf için şunları söylüyor: “Kullanıcının aklında birçok soru uyandıran, muhteşem dengelenmiş bir kompozisyon. “Burası neresi? Burada kim yaşıyor?” Ve belki de en önemli soru, “Neden çamaşırları kurutmak için gece asmışlar?” Bir mimarlık fotoğrafçısı olarak, bu görselin bakan kişiyi kadrajda askıdaki çamaşırların tam ortasına çeken tek nokta perspektifine bayıldım.”

Sarah Lee fotoğraf için şunları söylüyor: “Bunu çok sevdim. Böyle bir fotoğrafın ancak Gece moduyla çekilebileceğini düşünüyorum. Harika bir kompozisyon oluşturulmuş, simetri çok iyi kullanılmış. Yoğun nüfuslu yerleşimler ve birçok insanın yaşam şekliyle ilgili harika bir hikayeyi klişelerden uzak bir şekilde anlatıyor. Bu çalışma bana Michael Wolf’un “Yoğunluğun Mimarisi” temasını hatırlattı. Ancak, fotoğrafçının yapısal açıdan kendine ait son derece ilginç bir tarzı var.”

Instagram: @mitsun

Mitsun Soni (Mumbai, Maharashtra, Hindistan), iPhone 11 Pro

Tyler Mitchell fotoğraf için şunları söylüyor: “Bu benim aklımı başımdan aldı. Ağaca vuran derin ve zengin kırmızı ışığın nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Sanki kadrajın dışında, ağacın üzerinde bir UFO varmış gibi duruyor. Kesinlikle harika bir kompozisyon.”

Arem Duplessis fotoğraf için şunları söylüyor: “Ağacın ve zeminin zengin kırmızı rengi bu fotoğrafa doğaüstü bir nitelik katıyor. Gece gökyüzü ile birlikte, bilim kurgu filmlerinden alınmış bir sahne gibi görünüyor.”

Rubén P. Bescós (Pamplona, Navarra, İspanya), iPhone 11 Pro Max

Phil Schiller fotoğraf için şunları söylüyor: “Fotoğrafçılık bir ışık sanatıdır. Ruben’in fotoğrafı da ışığı büyüleyici bir şekilde kullanarak İspanya’daki bu sanatsal manzaraya can veriyor. Gece moduyla çekilen bu görüntüdeki etkileyici turuncu renk, hacı grubunun keskin silüetini harika bir şekilde çevreliyor. Arka plandaki kayaların girintili çıkıntılı ayrıntıları, bu hacıların kutsal mekanlarına ulaşmak için çıktıkları uzun ve zorlu yolculuğun hikayesine katkıda bulunuyor.”



Instagram: @rubenpb



Alexvi Li fotoğraf için şunları söylüyor: “Pozlama ayarıyla Gece modundan harika bir şekilde yararlanan fotoğrafçı, arka plandaki şehir ışıklarıyla bir grup insanın silüetini yakalamış. Fotoğraftaki zemin, üzerine vuran ışıkla birlikte muhteşem ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Yüksek görüntü kalitesine sahip bu sade kompozisyon bakanları hemen bir hikayenin içine çekiyor.”

Rustam Shagimordanov (Moskova, Rusya), iPhone 11

Kaiann Drance fotoğraf için şunları söylüyor: “Deniz kıyısındaki bir köyün kışın çekilmiş bu etkileyici fotoğrafı, havanın soğuk olduğunu düşündürmesine rağmen kayalara vuran parlaklık ve kırmızı kulübelerin içindeki ışıklarla sıcak bir görüntü oluşturuyor ve burada yaşayan insanların hikayesini düşünmeye davet ediyor.”



Instagram: @tomrus

Malin Fezehai fotoğraf için şunları söylüyor: “Kırmızı kulübelerdeki ışıkların soğuk havaya sıcaklık hissi katmasına bayıldım. Görüntüdeki katmanlar derinlik oluşturuyor ve bende soğuk ile sıcak hissini aynı anda oluşturuyor. Bu fotoğraf, bir kış akşamı manzarasını harika bir şekilde sunuyor.”

Yu “Eric” Zhang (Pekin, Çin), iPhone 11 Pro Max

Jon McCormack fotoğraf için şunları söylüyor: “Bu görüntü iPhone’un en iyi performansını temsil ediyor. Işık nasıl olursa olsun, hayatı olduğu gibi yakalıyor. Bu görüntüdeki anı yaşama, samimiyet ve mekan hissi çok iyi. Bakan kişi kendini doğrudan oraya gitmiş gibi hissediyor.”



Weibo: ericube_23

Arem Duplessis fotoğraf için şunları söylüyor: “Bu fotoğrafta çok gerçekçi bir kalite var. Yükselen buhar ve lambanın oluşturduğu silüetler bu büyüleyici anda mükemmel bir şekilde sıralanıyor.”