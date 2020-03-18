iPhone 9 Plus geliyor: Özellikleri nasıl olacak?

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın ardından iPhone X (10) ile yoluna devam eden ve yıllardır iPhone'larda kullanılan 'Home' fiziksel tuşunu kaldıran Apple, sonrasında da iPhone XS ve iPhone 11 serisiyle yoluna devam etti. Ancak iPhone 9'un adını hiç duymadık; ta ki bugüne kadar.

Şirket, iPhone 12 serisinin tanımıtından önce ara model bir telefon çıkarmayı planlıyor. iPhone SE'nin yeni bir sürümü gibi düşünülen modelin tıpkı iPhone SE gibi küçük ekrana sahip olacağı; ancak bu kez isminin iPhone 9 şeklinde anılacağı söyleniyor. Tüm bu gelişmelerin üzerine 4.7 inç'lik ekrana sahip iPhone 9'a göre ekranı daha büyük olan iPhone 9 Plus'ın da tanıtılacağı iddia ediliyor.

9To5Mac isimli haber sitesinde yer alan habere göre iOS 14 kaynak kodlarından sızdırılan bilgiler ışığında iPhone 9 Plus adında yepyeni bir model listede yer alıyor. Tasarım bakımından iPhone 8'i fazlasıyla andırması beklenen yeni cihazlar, A13 Bionic işlemciden güç alacak, 3 GB RAM ve 64/128 GB depolama hafızası seçenekleri sunacak.

iPhone 9 Plus'ın fiyat etiketinde 399 dolar yazması bekleniyor. Ancak cihazın ne zaman satışa çıkacağı belli değil; zira koronavirüs salgını nedeniyle Apple dahil pek çok kurum, çalışmalarını durdurmuş durumda.