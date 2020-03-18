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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 18.03.2020 - 07:48,Son Güncelleme:/

iPhone 9 Plus geliyor: Özellikleri nasıl olacak?

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iPhone 9 Plus geliyor: Özellikleri nasıl olacak?
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Apple, iPhone SE 2 veya iPhone 9 adında yeni bir ara model telefonu satışa sunmaya hazırlanıyor. Ancak sızan son bilgiler, Apple'ın iPhone 9 Plus adında başka bir modeli daha ortaya çıkaracağını gösteriyor.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın ardından iPhone X (10) ile yoluna devam eden ve yıllardır iPhone'larda kullanılan 'Home' fiziksel tuşunu kaldıran Apple, sonrasında da iPhone XS ve iPhone 11 serisiyle yoluna devam etti. Ancak iPhone 9'un adını hiç duymadık; ta ki bugüne kadar.

Şirket, iPhone 12 serisinin tanımıtından önce ara model bir telefon çıkarmayı planlıyor. iPhone SE'nin yeni bir sürümü gibi düşünülen modelin tıpkı iPhone SE gibi küçük ekrana sahip olacağı; ancak bu kez isminin iPhone 9 şeklinde anılacağı söyleniyor. Tüm bu gelişmelerin üzerine 4.7 inç'lik ekrana sahip iPhone 9'a göre ekranı daha büyük olan iPhone 9 Plus'ın da tanıtılacağı iddia ediliyor.

9To5Mac isimli haber sitesinde yer alan habere göre iOS 14 kaynak kodlarından sızdırılan bilgiler ışığında iPhone 9 Plus adında yepyeni bir model listede yer alıyor. Tasarım bakımından iPhone 8'i fazlasıyla andırması beklenen yeni cihazlar, A13 Bionic işlemciden güç alacak, 3 GB RAM ve 64/128 GB depolama hafızası seçenekleri sunacak.

iPhone 9 Plus'ın fiyat etiketinde 399 dolar yazması bekleniyor. Ancak cihazın ne zaman satışa çıkacağı belli değil; zira koronavirüs salgını nedeniyle Apple dahil pek çok kurum, çalışmalarını durdurmuş durumda.

Microsoft'un Londra'daki dev mağazasını dolaştıkMicrosoft'un Londra'nın merkezinde bulunan üç katlı mağazası, sadece bilgisayar ve oyun konsollarının tanıtıldığı bir satış noktası olmaktan öte, bir eğitim ve deneyimleme merkezi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
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