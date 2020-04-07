iPhone 9 alışveriş sitesinde vitrine çıktı! Görenler şaşırdı

Apple, Eylül ayında planlarında bir aksaklık olmazsa iPhone 12 serisi telefonlarını tanıtacak. Ancak bu modeller öncesi şirketin minik iPhone duyurusu yapacağı uzun süredir konuşuluyor. Öyle ki yeni telefonun isminin iPhone 9 olacağını söyleyenler olduğu gibi, kimi şirkete yakın kaynaklar da iPhone SE 2 ile Apple'ın yoluna devam edeceğini dile getiriyor.

Tüm bu tartışmalar yaşanırken Apple ise sessizliğini koruyor ve henüz herhangi bir duyuru yapmış değil. Ancak Çin'de faaliyet gösteren JD.com isimli bir alışveriş sitesinde iPhone 9 adıyla bir telefon satışa çıktı. Telefon, üzerinde kırmızı bir örtüyle paylaşılırken, sadece cihazın ismi listelendi, özellikleri belirtilmedi.



Apple A13 Bionic işlemciden güç alması beklenen ve tasarım olarak iPhone 8'i baz alması beklenen iPhone 9, Face ID yerine Touch ID teknolojisini kullanacak; yani bu telefonda iPhone X serisi öncesi modellerde gördüğümüz Home butonu yer alacak.

Cihazın 399 dolarlık fiyatla satışa sunulması bekleniyor.