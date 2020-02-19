iPhone 9 geliyor! Özellikleri nasıl olacak? Ne zaman tanıtılacak?

Geçtiğimiz dönemlerde Apple’ın piyasaya sürdüğü ve küçük ekranıyla dikkat çeken iPhone SE modeli kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti. iPhone SE satış rakamları ile de bu ilgiyi gösterdi ve Apple'ın gelecek modellerinde de benzer telefonları yol haritasına koymasına yol açtı. Şirket, iPhone SE modelinin ardından başarısını sürdürmek için iPhone 9 üzerindeki çalışmalarına devam ederken cihazın lansman tarihi bir internet sitesinde sızdırıldı.



iPhone 9’un tanıtım tarihi iphone-ticker.de sitesinin yayınladığı rapora göre 31 Mart. Ayrıca iPhone 9’un yanı sıra Apple’ın oyun sistemi olan Apple Arcade gibi hizmetler ile ilgili yeni detaylar da yine bu etkinlikte gün yüzüne çıkacak.



iPhone 9’un tasarımı hakkında ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 9, 4.7 inçlik bir ekrana sahip olacak ve iPhone 8 kasasına benzer bir şekilde karşımıza çıkacak. Cihaz güvenlik önemi olarak sadece Touch ID kullanacak. iPhone 9, işlemci olarak da Apple A13 Bionic kullanacak.



iPhone 9'un diğer teknik özellikleri ise henüz belirsiz.