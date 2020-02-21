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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 21.02.2020 - 14:24,Son Güncelleme:/

iPhone 9 geliyor, beraberinde ucuz AirPods da geliyor

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iPhone 9 geliyor, beraberinde ucuz AirPods da geliyor
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Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre teknoloji devi önümüzdeki ay iPhone 9 adında yepyeni bir telefonun duyurusu yapacak. Apple'ın iPhone 8'den iPhone X'e atlamasıyla birlikte iPhone 9'u bugüne dek ne gördük, ne duyduk; ancak şirketin iPhone SE gibi küçük ekranlı bir yeni iPhone modeli üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

iPhone 9'un yanında ise uygun fiyatıyla dikkat çeken bir AirPods Lite kablosuz kulaklık duyurusu da yapılacak.

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