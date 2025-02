iPhone 7 kullanıcılarına ödeme yapılacak!

Haberin Devamı

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, 2016 ve 2017 yılları için muhteşem akıllı telefonlardı. Ancak bu cihazların bazılarında "Loop Disease / Döngü hastalığı" sorunu yaşanıyordu.



Bu sebeple, yıllarca önce bir toplu dava açılmış ve sonunda geçtiğimiz yıl dava kabul edilmişti.



Bundan da bir yıl sonra, iPhone 7 kullanıcılarına bu davadan kazandıkları tazminat ödemeleri yapılmaya başlandı.



Tutarın her bir dosya için 200 dolar (yaklaşık 7 bin 200 TL) olduğu belirtiliyor. Günümüz şartlarında, geçmişte iPhone 7 kullanmış olanlar için kötü bir rakam değil.



Bu ödemeler, toplamda 35 milyon dolarlık uzlaşmadan yapılacak ve muhtemelen bundan en kârlı çıkan da, toplu davayı açan avukatlar olacak.



Söz konusu toplu davaya katılmak için son tarih geçtiğimiz yıl yaz mevsiminde sona erdi.



Apple, davadaki iddiaları kabul etmezken, yanlış bir şey yapmadığını beyan etti ancak uzlaşmaya gitmeyi de kabullendi.



Döngü Hastalığı, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus cihazların belirli bir kısmına baskı uygulandığında ortaya çıkıyordu. Semptomlar arasında FaceTime görüşmeleri de dahil düşük ses kalitesi gibi şeyler yer alıyordu.



Ödemeler, davacının cihazını o dönemde bu sorunla bağlı bir sebepten tamir ettirip ettirmemesine göre yapılıyor.



Sorundan etkilenen ancak tamir için ücret ödemeyenler daha az ödeme alacak, yapılacak en yüksek ödemenin ise şu an için 350 dolar (yaklaşık 12 bin 600 TL) olduğu belirtiliyor.