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Iphone 4013 ve 4014 hatası nedir? İphone nand hatası nasıl çözülür?

#Apple#İphone#Iphone 4013 Ve 4014 Hatası Nedir?
Iphone 4013 ve 4014 hatası nedir İphone nand hatası nasıl çözülür

Günümüzde pek çok kişi Iphone telefonları kullanılmaktadır. Iphone cihazlarda oluşan hatalar ve sorunlarda kullanıcılar pek çok yönden sıkıntı yaşamaktadır. Bu hatalardan birisi de 4013 ve 4014 hatalarıdır. Peki Iphone 4013 ve 4014 hatası nedir? İphone NAND hatası nasıl çözülür? Sizlere Iphone cihazlarda görülen 4013 ve 4014 hataları hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

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Iphone cihazlarda sıklıkla karşılaşılan 4013 ve 4014 hataları kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Bu hataları birkaç adımla düzeltmek ise mümkündür.

Iphone 4013 ve 4014 Hatası Nedir?

Iphone cihazlarda ''Iphone geri yüklenemez bilinmeyen bir hata oluştu'' gibi bir yazı kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. 4013 adı ile adlandırılan bu hata çoğunlukla NAND sebebi ile alınan bir hatadır. Bu hatanın farklı sebepleri olabilmektedir. NAND'a giden yollardaki kopukluklar 4013 hatasına neden olabilmektedir. Bu cihazlara ilk olarak arıza tespiti yapılması gerekmektedir.

4014 hatası da aynı 4013 hatası gibi NAND arızasıdır. Bu hatalar çoğunlukla kablo veya hatalı bağlantı noktası nedeniyle oluşan donanımsal bir hatadır. Diğer bir ifade ile PC/Mac ve iDevice arasındaki bağlantı sorunlarından kaynaklanmaktadır. 4013 ve 4014 hatalarının diğer nedenleri ise şunlar olabilir:

- İOS'u son sürüme geçirirken,

- iTunes yanlık yüklenmiş ise,

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- Hatalı kablo ve hasarlı bağlantı noktaları sebebiyle USB bağlantısının kesilmesi

- Wifi sinyallerinde sıkıntı var ise bu hatalar ile karşılaşılır.

Iphone NAND Hatası Nasıl Çözülür?

Iphone NAND hatası ile karşılaşan kullanıcılar çözüm için birkaç farklı yol deneyebilirler. Hata çözümü için denenecek yollar şunlardır:

- Çözüm için denenecek ilk şey USB bağlantı noktasını kontrol etmek veya değiştirmektir.

- Diğer yöntem ise Wifi ağının kontrol edilmesidir. Eğer Wifi düzgün çalışmıyor ise bu hata alınabilir.

- İTunes'in son sürümü güncellenmelidir.

- Iphone cihazlar kapatılıp yeniden açılmalıdır.

 

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