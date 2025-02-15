iPhone 17 şimdiden sızdırıldı!

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Apple, iPhone 17 Pro'yu büyük ihtimalle bu yıl sonbaharda tanıtacak ve ardından piyasaya sürecek. Bu cihazın arka kamera diziliminin tamamen yeniden tasarlanacağına dair bir takım iddialar vardı.



Yeni ortaya çıkan bir haber, söz konusu iddiaların yanlış olduğunu gösteriyor.



Cuma günü Apple konusundaki sızıntıları ile tanınan Front Page Tech sunucusu Jon Prosser, iPhone 17 Pro'nun "gerçek" tasarımını YouTube videosunda sergiledi.

Prosser'a göre, Apple'ın yeni amiral gemisinin arka tasarımı değişiyor, ön kısım büyük oranda aynı kalıyor ancak kamera diziliminde bir fark göze çarpmıyor.

iPhone 17 Pro'nun arka kameraları, alıştığımız üçgen görünüme sahip olacak fakat kamera çıkıntısı cihazın genişliği boyunca yayılıyor ve telefonun kalanından daha koyu bir renge sahip.



Kulağa mantıklı geliyor. Apple'ın mevcut kamera düzenini korumak istemesinin bazı sebepleri var, bunlardan biri de cihazın üst tarafında yatay kamera yerleşimi için boş alan olmaması.



Prosser'in paylaştığı videodaki görüntüler, bilgisayar çıktıları. Ancak Prosser cihazı bizzat gördüğünü ve tasarımı birden fazla kaynağın onayladığını söylüyor.

Evet, birinin tanıtımından bu kadar önce yeni iPhone'u görmüş olma ihtimali çok, ama çok düşük ancak imkansız değil.



Prosser ayrıca cihazın ön tarafındaki Dinamik Ada'nın küçüleceği iddialarını da boşa çıkarıyor ve bu alanda çok değişiklik olmadığını söylüyor.



Cihazın yapımında kullanılan malzemeleri ve iç özelliklerini bilmediğini söylerken, sadece elinde cihazı "daha hafif" hissettiğini ekliyor.



Tabii ki tüm bunlar sadece iddia ve muhtemelen ne kadar gerçeklik içerdiklerini Apple muhtemelen Eylül ayında telefonu tanıtana kadar bilemeyeceğiz.