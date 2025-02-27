iPhone 17 Pro "RAM canavarı" mı olacak?

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Apple Intelligence, konu RAM (hafıza) olunca çıtayı çok yükseltti. Zira YZ temelli özellikler, çalışmak için en az 8 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor.



Apple Intelligence'ın yeteneklerini artırmak isteyen Apple'ın da, iPhone 17 Pro modelleri için RAM miktarını daha da ileri taşıyarak, 12 GB'a yükselteceği iddia ediliyor.



Aslında bu iddia çok yeni diyemeyiz. Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında iPhone 17 Pro ailesinde RAM miktarının artacağını öngörmüştü.



9to5Mac haberine göre de, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max cihazlar, 8 GB yerine, 12 GB RAM ile satışa sunulacak. Cihazlarda kullanılacak RAM ise LPDDR5 olacak.



Apple, uzun süre tartışma konusu olan "düşük RAM" sorununu masaya yatırmış ve Android cihazlarda 12, 16 GB'ların havada uçuşurken, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max 8 GB RAM'e sahip olabilmişti.



iPhone 15 serisi ise 6 GB RAM ile yetindi.



Geçtiğimiz yıl ise iPhone 16 ve 16 Plus modelleri 8 GB RAM'e terfi etti. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 16e de 8 GB RAM'e sahip.



RAM'in artırılması, iPhone 17 Pro modellerine daha uzun kullanım ömrü sunarken, yeni Apple Intelligence özelliklerinin daha fazla RAM tüketeceğinin de işaretçisi.

Yeni iPhone serisi muhtemelen bu yıl Eylül ayında karşımızda olacaktır.