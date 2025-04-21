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iPhone 17 Pro Max sonunda o hayali gerçek kılacak!

Güncelleme Tarihi:

#Apple#İphone 17 Pro Max#Telefon
iPhone 17 Pro Max sonunda o hayali gerçek kılacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 10:08

Yıllardır iPhone kullanıcılarının Apple’dan istediği değişmeyen tek bir şey var: Daha uzun pil ömrü. iPhone 17 Pro Max bu isteklere yanıt olabilir

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Apple, bu yıl sonbaharda iPhone 17 serisi cihazlarını tanıtacak. Ancak bunlar arasında yer alması beklenen iPhone 17 Pro Max’in pek çok kullanıcının yıllardır beklediği “daha uzun pil ömrü” isteğine yanıt verebileceği konuşuluyor.

Evet, bu yıl en ince, en hafif amiral gemisi iPhone ile tanışacağız. Ancak Apple bunun tam aksini isteyen kullanıcılarını da unutmuş değil.

Bir sonraki iPhone’unuzun pili tüm işlere yetsin mi istiyorsunuz? Apple, bu isteğinize iPhone 17 Pro Max ile yanıt veriyor.

Mevcut Pro Max modellerinin pil ömürleri dişe dokunur boyutta. iPhone 16 Pro Max 33 saatlik video izleme süresi sunuyor.
iPhone 15 Pro Max’te bu rakam 29 saatti.

iPhone 17 Pro Max’in ise daha önceki modellerden daha kalın olacağı ve daha büyük pil içereceği belirtiliyor.

Hatta, Apple’ın Apple Watch Ultra’nın bu kadar beğenilmesinden cesaret alarak, Pro Max’i iPhone 17 Ultra olarak yeniden adlandırabileceği bile söyleniyor.

Kısacası, Apple bu yıl iki farklı uçta yer alan iPhone’lar sunacak. İnce ve hafif iPhone 17 Air ile, kalın ve ağır iPhone 17 Pro Max (belki de Ultra).

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#Apple#İphone 17 Pro Max#Telefon

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