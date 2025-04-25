iPhone 17 Air şaşırtıcı incelikte

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iPhone 17 Air'in nasıl göründüğünü sergileyen yeni bir video, izleyenleri şaşırtıyor. Unbox Therapy adlı YouTube kanalında yayınlanan videoda, iPhone 17 modellerinin maketleri yer alıyor.



Sunucu Lewis George Hilsenteger, söz konusu maketleri Çin'deki üreticilerden aldığını ifade ediyor. Bu videodaki maketler gerçekse, iPhone 17 Air'in "incecik" olduğunu söylemeliyiz.

En ince noktasında 5,65 milimetre kalınlığa sahip olan Air, 8,75 milimetrelik kalınlığa sahip Pro Max'in yanında gerçekten minik kalıyor.

Bu inceliği aklınızda canlandırabilmeniz için şöyle diyelim, 3 tane madeni 1 TL üst üste konulduğunda yaklaşık bir iPhone 17 Air kalınlığına ulaşıyor.

Tabii bu kadar ince olması da, akıllara "kolayca bükülebilir mi" sorusunu getiriyor. Tabii ki bunun yanıtını, telefonu fiziksel olarak elimizde tutmadan bilemeyeceğiz.

Bu incelik için, Apple bazı şeylerden ödün vermiş olmalı, ki bunlardan en önemlisi muhtemelen pil ömrüdür. iPhone 17 Air'in inceliğinin, içerisinde normal iPhone cihazlardan çok daha küçük bir pil barındırması sebebiyle olduğu düşünülüyor.

Eylül ayında gerçek telefonu karşımızda görünce, aklımızda tüm soruların yanıtlarını almış olacağız.