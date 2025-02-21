iPhone 16e'deki "e" ne anlama geliyor?

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İddialar doğru çıktı ve iPhone SE 4 resmen iPhone 16e ismini aldı. Kimileri bu "e" harfinin, büyük "E" şeklinde yazılacağını söylüyordu, ancak Apple küçük "e" harfini tercih etti.



Cihazla ilgili pek çok şey açıklığa kavuştu, geriye bir soru kaldı: "e" ne anlama geliyor?

Apple genelde iPhone modellerindeki S, R ve SE gibi kısaltmaların anlamına dair ketum davransa da, bu kez bir yanıt alınabildi gibi görünüyor.

Majin Bu haklı çıktı

Apple konusundaki sızıntıları ile tanınan Majin Bu, Ocak ayının başında yeni cihazın isminin iPhone 16E (evet, büyük "E") olacağını söyleyen ilk isim oldu. Ancak Majin Bu, E harfinin anlamıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.

APPLE'IN GARİP KISALTMALARI



Apple, ne anlama geldikleriyle ilgili bir açıklamada bulunmadan kısaltmalar kullanmayı seviyor. iPhone 3GS'teki "S" harfinin "Speed - Hız" anlamına geldiği söylense de, iPhone 4S ile 6S arasındaki "S"lerin anlamını bilemiyoruz.



iPhone 5C ise açık şekilde anlamı bilinenlerdendi. Hayır "Cheap - Ucuz" değil, "Colorful" yani renkli anlamına geliyordu.



Macintosh SE "Special Edition - Özel Üretim" anlamına gelse de, iPhone SE için aynı anlamı taşıdığını sanmıyoruz.



iPhone XR ve XS'in anlamları da bilinmezliğini koruyor.

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İPHONE 16E'DEKİ E HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?



Apple'ın cihazla ilgili düzenlediği basın toplantısında bu soru gündeme geldi ve şirkete "e" harfinin anlamı soruldu.

Apple sözcüsü, e harfinin bir anlamı olmadığını ancak cihazın "Everyone - herkes" için üretildiğini gösterdiğini söyledi.



Tabii sözcünün E harfinin "herkes" için bir kısaltma olarak kullanıldığını kastettiğini sanmıyoruz, zira Apple muhtemelen herkesin en ucuz iPhone modelini almasından memnun kalmazdı.



Kısacası, resmi yanıt "e" harfinin rastgele bir tercih olduğu yönünde...