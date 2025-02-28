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iPhone 16 duvar kağıtlarındaki gizli mesaj!

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#İphone 16#Duvar Kağıdı#Gizli Mesaj
iPhone 16 duvar kağıtlarındaki gizli mesaj
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 10:14

Apple, resmi olarak yayınladığı iPhone 16 duvar kağıtlarında eğlenceli bir gizli mesaj veriyor

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Apple, her iPhone modeli için duvar kağıdı yayınlıyor ve görünen o ki resmi iPhone 16 duvar kağıtlarında gizlenmiş bir mesaj var.

Söz konusu duvar kağıtlarına tek başına baktığınızda, bu mesajı görmek zor. Ancak duvar kağıtlarını, telefonlarıyla birlikte gördüğünüzde, konu biraz daha anlaşılır hale geliyor.

Söz konusu mesaj, telefonların kaç kamera objektifine sahip olduğunu gösteriyor.

iPhone 16e'nin tek kamera lensi, duvar kağıdında tek bir su damlası olarak görünürken, iPhone 16'nın çift lensi, birbirinin yansıması gibi görünen iki damla, iPhone 16 Pro'nun üç lensli kamerası ise üç damlacık olarak duvar kağıdında kendisini gösteriyor.

Teknoloji devi bu tür "sürpriz yumurtaları" zaman zaman kullanmayı seviyor. App Store uygulamasının sakladığı sanal sürpriz parti, macOS'in dosyaları arasına gizlenmiş Bitcoin duvar kağıdı ve yine App Store uygulamasında "let it snow" yazma sürpriz yumurtası bunlardan birkaçı.

Tabii haberimizde aktardığımız "gizli mesaj" bu sürpriz yumurtalara göre biraz daha göz önünde sunuluyor.

En azından artık arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz enteresan bir bilgi daha var!

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#İphone 16#Duvar Kağıdı#Gizli Mesaj

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