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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 07.01.2021 - 09:07 | Son Güncelleme:

iPhone 13'ün ekranı Samsung imzası taşıyacak

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iPhone 13'ün ekranı Samsung imzası taşıyacak
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Apple'ın bu yılın sonlarına doğru duyuracağı iPhone 13 serisi yeni akıllı telefonları, Samsung imzası taşıyacak ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.

Güney Kore merkezli medya kuruluşu olan The Elec'in iddiasına göre iPhone 13 serisinde kullanılacak 120 Hz ekranların tüm bileşenleri Samsung'tan temin edilecek. Diğer bir deyişle Samsung, iPhone 13'lerin ekranı söz konusu olduğunda Apple'ın tek tedarikçisi olacak.

The Elec'e göre Apple, dört yeni iPhone 13 modelinin duyurusunu yapacak. Bu modellerden ikisi yani iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, standart OLED yerine LTPO OLED panellerini kullanacak ve 120 Hz ekran yenileme hızı sunacak.

APPLE WATCH'LARDA ZATEN VAR

LTPO OLED ekran panelleri, mevcut Apple Watch modellerinin ekranlarında zaten kullanılan bir teknoloji. Bu ekran teknolojisi, Apple Watch modellerinin ekranının aktif olarak kullanılmadığında yenileme hızını neredeyse sıfıra düşürüyor ve enerji tüketiminden önemli seviyede tasarrufu mümkün kılıyor.

iPhone 13ün ekranı Samsung imzası taşıyacak
iPHONE 13 MODELLERİNİN HEPSİ LIDAR KULLANABİLİR

Diğer yandan Apple’ın LiDAR Tarayıcısını yalnızca Pro ve Pro Max modelleri yerine 2021 yılında tüm iPhone 13 serisine getirmesi bekleniyor. LIDAR tarayıcı düşük ışıkta otomatik odaklanma ve çekim süresini geliştirme konusunda avantajları da beraberinde getiriyor. 

Apple’ın, 5,4 inç iPhone 13 mini, 6,1 inç iPhone 13, 6.1 inç Pro ve 6,7 inç Pro Max dahil olmak üzere dört yeni iPhone modelini Eylül ayında tanıtması bekleniyor.

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