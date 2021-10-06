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iPhone 13 Pro'nun maliyeti belli oldu... 16 bin 999 TL'ye satılıyor!

#Apple#Iphone#Akıllı Telefon
iPhone 13 Pronun maliyeti belli oldu... 16 bin 999 TLye satılıyor

Apple'ın yeni iPhone modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Ülkemizde 16 bin 999 TL fiyat etiketi ile satılan iPhone 13 Pro'nun 256 GB modelini mercek altına alan uzmanlar cihazın Apple'a maliyetini belirledi.

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Geçtiğimiz hafta Türkiye'de satışa sunulan iPhone 13 ailesi parçalarına ayrıldı.

Kanada merkezli TechInsights, iPhone 13 Pro'nun 256 GB modelini mercek altına aldı. Cihazı parçalarına ayıran ekip iPhone 13 Pro'nun maliyetini belirledi.

Buna göre, ülkemizde 16 bin 999 TL'ye satılan cihazın Apple'a maliyeti 570 dolar (5 bin TL) olarak belirlendi.

Ekip cihazda uzun süredir piyasada kullanılan LPDDR5'in yerine Apple'ın tercihini 6 GB LPDDR4X RAM'den yana kullandığını keşfetti.

Söz konusu maliyet hesaplamasında elde yeterince veri olmadığı için patent ücretleri, AR-GE reklam ve lojistik gibi diğer giderler dahil edilmedi.

Sosyal medyada günün konusu... iPhone 13 sorun ile birlikte geldi

İlgili Haber:Sosyal medyada günün konusu... iPhone 13 'sorun' ile birlikte geldi!

iPHONE 13'ÜN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Apple CEO'su Tim Cook'un 'Bunlar şimdiye kadar yarattığımız en iyi iPhone'lar' sözleri ile tanıttığı cihazların Türkiye fiyatları ise şöyle...

iPhone 13 Mini 10 bin 999 TL'den, iPhone 13 11 bin 999TL'den, iPhone 13 Pro 15 bin 999 TL'den iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile ülkemizde satışa sunuldu.

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Yeni iPhone modelin en pahalı versiyonu olan iPhone 13 Pro Max'in 1 TB'lık versiyonunun Türkiye fiyatı ise 22 bin 999 TL.

Apple iPhone 13 ailesini tanıttığı lansmanda 2 yeni iPad modeli ve yeni Apple Watch'u da görücüye çıkarmıştı.

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#Apple#Iphone#Akıllı Telefon