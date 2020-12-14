iPhone 13 ne zaman tanıtılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle iPhone 12 serisi bu yıl bir ay geç tanıtıldı ve ürünlerin satışa sunulmasında da gecikmeler yaşandı. Ancak Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre 2021 yılında herhangi bir sorun yaşanmazsa takvimde bir erteleme olmayacak.

'2021 YILINDA PANDEMİ SONA ERECEK'

Apple, 2021 yılında pandeminin sona ereceğini baz alarak plan yapıyor. Bu nedenle yeni telefonları Eylül ayında görebiliriz. Diğer yandan yeni telefonlarla birlikte Apple'ın geliştireceği A15 işlemcisi de gelecek yıl boy gösterecek.

Ancak Apple'ın asıl sürprizi 2022 yılında olacak. Zira şirketin beklendiği gibi ekranı katlanabilen bir iPhone modelini görücüye çıkarabilme ihtimali söz konusu.

iPhone 13'lerle ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor ve hakkında konuşmak için hayli erken.



