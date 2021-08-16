iPhone 13 ne zaman çıkacak? İşte iPhone 13'te son gelişmeler

Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 13 için geri sayım sürüyor. iPhone 13 satış tarihi Apple tutkunları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Operatörlerden sızan bilgiye göre iPhone 13'ler, 750 Dolar'dan başlayan fiyatlarla satılacak. İşte, iPhone 13'te son gelişmeler...

IPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Sputnik'te yer alan habere göre yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı. Buna göre, yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.





Mini ve temel sürümün her biri 4 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB flash bellek alacak. Pro ve Pro Max amiral gemisi akıllı telefonlar 6 GB RAM ile donatılacak ve 128, 256, 512 GB ve hatta 1 TB flash belleğe sahip versiyonlarda sunulacak.

Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığını haberine göre, yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak. Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi. Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullnacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.





Yeni modellerin Eylül ayından sonra piyasaya çıkması bekleniyor.

Cihazların fiyatlarının ise şu şekilde olacağı belirtiliyor: iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar



iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar



iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar



iPhone 13 64 GB = 800 dolar



iPhone 13 128 GB = 850 dolar



iPhone 13 256 GB = 950 dolar iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar



iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar



iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar



iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar



iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar



iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar



iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar



