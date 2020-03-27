iPhone 12'yi bekleyenlere kötü haber

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri olan ve trilyon dolarlık şirketken değer kaybederek 1 trilyon doların altına değeri düşen Apple, dünya genelinde pek çok mağazasını kapatmak durumunda kalmış, iPhone üretimi yapan fabrikaların da kapanmasıyla satış beklentilerini iyiden iyiye düşürmüştü.

Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Apple, bu yıl beklenen iPhone 12 için aceleci davranmayacak. Zira fabrikalarda üretimin durması, koronavirüs salgını nedeniyle Apple'ın sıkıntılı bir süreçten geçmesi, lansman tarihinin 2021'e kayabileceğini gösteriyor.

Ancak bu konuda henüz net bir karar verilmiş değil. Apple'ın Mayıs ayının sonunu görmek istediği, salgının durumuna göre iPhone 12 lansman tarihini belirleyeceği konuşuluyor.

Şirket, iPhone 12 ile birlikte iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max adında üç telefonun duyurusunu yapacak.



