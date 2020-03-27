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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 27.03.2020 - 07:57,Son Güncelleme:/

iPhone 12'yi bekleyenlere kötü haber

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iPhone 12'yi bekleyenlere kötü haber
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Apple'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında yapması planlanan etkinlik çerçevesinde iPhone 12 serisi telefonları duyurması bekleniyordu. Ancak koronavirüs salgınının giderek büyümesinden dolayı bu etkinliğin ertelenbileceği, iPhone 12'lerin 2021'de tanıtılabileceği konuşuluyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri olan ve trilyon dolarlık şirketken değer kaybederek 1 trilyon doların altına değeri düşen Apple, dünya genelinde pek çok mağazasını kapatmak durumunda kalmış, iPhone üretimi yapan fabrikaların da kapanmasıyla satış beklentilerini iyiden iyiye düşürmüştü.

Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Apple, bu yıl beklenen iPhone 12 için aceleci davranmayacak. Zira fabrikalarda üretimin durması, koronavirüs salgını nedeniyle Apple'ın sıkıntılı bir süreçten geçmesi, lansman tarihinin 2021'e kayabileceğini gösteriyor.

Ancak bu konuda henüz net bir karar verilmiş değil. Apple'ın Mayıs ayının sonunu görmek istediği, salgının durumuna göre iPhone 12 lansman tarihini belirleyeceği konuşuluyor.

Şirket, iPhone 12 ile birlikte iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max adında üç telefonun duyurusunu yapacak.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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