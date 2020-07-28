iPhone 12'nin ekranı nasıl olacak?

5.4 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ve bu haliyle yeni duyurulacak iPhone'ların en küçüğü olması beklenen iPhone 12, aynı zamanda diğer modellere göre uygun bir fiyat etiketine sahip olacak.

DigitalChatStation tarafından sızdırılan fotoğraf ise iPhone 12'nin ekranının nasıl olacağını gözler önüne serdi. Daha önceki iPhone modellerinde olduğu gibi telefonun tepesinde düz çentik bu cihazda da yer alıyor. Yani Apple, yeni telefonlarında, en azından iPhone 12'de, ön yüzde radikal bir değişiklik yapmayacağa benziyor.



2227 mAh kapasiteli bataryasıyla gelmesi beklenen iPhone 12'nin batarya ömrü konusunda çok iddialı olmayacağı görülüyor. Bu nedenle telefonda kullanılması beklenen Apple A14 Bionic işlemcinin bataryaya çok yük bindirmeyeceği düşünülüyor.

Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre arka yüzünde çift kamera olması beklenen iPhone 12'nin yurt dışı fiyatı ise 649 dolar olacak.



