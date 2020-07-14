iPhone 12'nin batarya ömrü nasıl olacak?

Apple'ın iPhone'larında kullanıcıların yıllardır eleştirdiği en önemli nokta, yetersiz gelen batarya kapasitesi... iPhone 11 serisiyle birlikte bu sorun kısmen aşılmış görünse de halen yeterli değil. Peki iPhone 12'lerde batarya konusunda kayda değer bir ilerleme sağlanacak mı?

Apple'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni iPhone modellerinde 2227 mAh, 2775 mAh ve 3687 mAh batarya kapasitesi bulunacak. En büyük ekranlı modelde dahi 3687 mAh kapasite görmek elbette hayal kırıklığı. Çünkü bu haliyle iPhone 12'lerin iPhone 11 serisinin bile gerisinde kaldığı görülüyor.



5.4 inç ve 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 12 modellerinde sırasıyla 2.227 mAh ve 2.775 mAh batarya bulunacak; 6.1 inçlik modeler ise 2775 mAh batarya kapasitesini sunacak.

iPhone 11 3.110 mAh, iPhone 11 Pro 3.046 mAh ve iPhone 11 Pro Max 3.969 mAh'lik bataryası ile kutusundan çıkıyor.



