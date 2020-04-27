iPhone 12 serisi telefonların fiyatı ortaya çıktı

5.4 inç'lik iPhone 12 modeli satın almak istiyorsanız 700 dolardan başlayan fiyatlarla karşılaşacaksınız. 6.1 inç'lik iPhone 12 modeli ise 800 dolardan başlayan fiyatlarla alıcısına ulaşacak. Bu modeller iPhone 12 ismiyle gelecek ve iki farklı ekran büyüklüğüne sahip olacak.

6.1 inç'lik iPhone 12 Pro ve 6.7 inç'lik iPhone 12 Pro Max ise 999 dolar ila 1099 dolar başlangıç fiyatıyla mağazalardaki yerini alacak. Cihazların Türkiye fiyatıyla ilgili bir bilgi ise yok.

iPHONE 12 SERİSİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle Apple'ın ürün tedarikinde sıkıntı yaşayabileceği ve iPhone 12 serisini daha ileri bir tarihte tanıtabileceği konuşuluyor. Apple, her ne kadar uzun yıllardır lansman tarihlerini hep Eylül ayında sabitlediyse de bu yıla özel bir gecikme mümkün olabilir.

iPhone 12 Pro'nun en dikkat çeken özelliği ise LIDAR teknolojisini kullanıyor olması. LIDAR teknolojisi sayesinde yeni iPhone modelleri ile ortamın derinlik haritası çıkarılabilecek, bu da çok gelişmiş bir artırılmış gerçeklik deneyimi getirecek.