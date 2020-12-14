iPhone 12 Pro Max ile Galaxy S21 Plus yan yana geldi

Samsung'un gelecek ay tanıtmayı planladığı yeni amiral telefonu Galaxy S21 Plus'la ilgili her gün yeni bir görüntü ve bilgi ortaya çıkıyor. Bu kez sızan görüntülerden birinde iPhone 12 Pro Max ile Galaxy S21 Plus'ın yan yana getirildiği dikkat çekiyor.

RandonStuff 2 isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda ilk kez iki telefon yan yana gelirken, cihazlarla ilgili detay paylaşılmadı. Ancak videonun yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden apar topar yayından kaldırıldığı görüldü. İlgili videoya artık ulaşılamıyor.

iPhone 12 Pro Max ile yakın ölçülerde olması beklenen Galaxy S21 Plus, 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Plastik kasa kullanması beklenen ürün, 120 Hz ekran yenileme hızıyla geliyor. Exynos 2100 ve Snapdragon 888 işlemcili modellerle satışa sunulması beklenen ürün, 4800 mAh kapasiteli batarya kullanacak ve 25W hızlı şarj desteği sunacak.

Android 11 tabanlı One UI 3.0 arayüzüyle kutusundan çıkması beklenen Galaxy S21 Plus, arka yüzünde üç kamera bulunduracak. 12 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 64 MP telefoto kamera ile yüksek performans göstermesi beklenen telefon, 128/256 GB hafıza seçenekleri sunacak.