iPhone 12 nasıl olacak? İşte dikkat çeken özellikleri

Apple'ın kaç farklı iPhone 12 modelini tanıtacağı henüz bilinmese de, şirketin iPhone 11 serisinde olduğu gibi iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max adında üç yeni modeli duyurması bekleniyor. Bu cihazlardan iPhone 12 Pro Max elbette hem geniş ekranı hem de üst seviye donanım özellikleriyle serinin en iyi telefonu olacak.

iPhone 12'de 4 kamera yer alındığı görünürken, Apple'ın yine telefonun arkasında dev "deliklere" yer vereceği de düşünülüyor. Yani bugün kullanılan iPhone 11 modellerinde olduğu gibi bir tasarım bizi bekliyor. Ana kameranın yanı sıra ultra geniş açılı lens ve derinlik sensörüyle birlikte tam bir fotoğraf telefonu olacak.

2021'de Türkiye'de kullanılmaya başlanması beklenen 5G desteğini arkasına alacak olan iPhone 12 serisi, ekran tarafında da 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.

İşin negatif tarafı ise iPhone 12 serisi telefonlar, kutularından kulaklık olmadan çıkacak. Burada da Apple'ın kablosuz kulaklık satışlarını artırmak istediği ve bu nedenle kulaklıklara kutularda yer vermediği düşünülüyor.