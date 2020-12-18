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GeriTeknoloji iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye'de satışa çıktı
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye'de satışa çıktı

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iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye'de satışa çıktı
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Apple, beklendiği gibi iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun ardından diğer iki modeli iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini'yi Türkiye genelinde satışa sundu. İşte fiyatlar...

Apple, geçtiğimiz aylarda dört yeni iPhone modelini tanıttı, ancak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro satışa çıktı. Şimdi ise bu modellerden iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max de Türkiye'de raflardaki yerini aldı.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro halihazırda Türkiye'de satışta bulunuyor. 4 Aralık'ta satışına başlanan yeni iPhone modellerine böylece iki model daha eklenmiş oldu. 

İşte fiyatlar:

iPhone 12 mini

64 GB iPhone 12 mini - 9.999 TL
128 GB iPhone 12 mini - 10.499 TL
256 GB iPhone 12 mini - 11.499 TL

iPhone 12 Pro Max

128 GB iPhone 12 Pro Max - 16.999 TL
256 GB iPhone 12 Pro Max - 17.999 TL
512 GB iPhone 12 Pro Max - 19.999 TL

Apple'dan edinilen bilgiye göre ön siparişte olan cihazların yıl başından önce teslim edilmeye çalışılacağı görülüyor.

PowerPoint kullanıyorsanız bu özellik çok hoşunuza gidecekPowerPoint Tetikleyici özelliğini kullanarak slaytlarınızdaki nesneleri hareketlendirin. Etkileyici sunumlar oluşturun. Ömer Bağcı anlatıyor...
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