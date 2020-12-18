iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye'de satışa çıktı

Apple, geçtiğimiz aylarda dört yeni iPhone modelini tanıttı, ancak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro satışa çıktı. Şimdi ise bu modellerden iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max de Türkiye'de raflardaki yerini aldı.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro halihazırda Türkiye'de satışta bulunuyor. 4 Aralık'ta satışına başlanan yeni iPhone modellerine böylece iki model daha eklenmiş oldu.

İşte fiyatlar:



iPhone 12 mini

64 GB iPhone 12 mini - 9.999 TL

128 GB iPhone 12 mini - 10.499 TL

256 GB iPhone 12 mini - 11.499 TL



iPhone 12 Pro Max



128 GB iPhone 12 Pro Max - 16.999 TL

256 GB iPhone 12 Pro Max - 17.999 TL

512 GB iPhone 12 Pro Max - 19.999 TL



Apple'dan edinilen bilgiye göre ön siparişte olan cihazların yıl başından önce teslim edilmeye çalışılacağı görülüyor.