iPhone 12 mini ne zaman Türkiye'ye gelecek?

Apple, geçtiğimiz aylarda dört yeni iPhone modelini satışa sundu. Bu modellerden biri olan iPhone 12 mini ise serinin en küçük ekranlı telefonu olma özelliğine sahip. Ancak iPhone 12 Pro Max ile birlikte iPhone 12 mini ile birlikte Türkiye'ye daha geç geliyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro halihazırda Türkiye'de satışta bulunuyor. 4 Aralık'ta satışına başlanan yeni iPhone modellerine şimdi de iki model daha ekleniyor.

iPhone 12 mini, bu cuma gününden itibaren sipariş verilebilecek. Teslimatlar ise 23 Aralık tarihinde başlayacak. Diğer bir deyişle 23 Aralık itibariyle iPhone 12 Pro Max ile iPhone 12 mini de Türkiye'de olacak.

İşte fiyatlar:

64 GB iPhone 12 mini - 9.999 TL

128 GB iPhone 12 mini - 10.499 TL

256 GB iPhone 12 mini - 11.499 TL



