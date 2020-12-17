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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

iPhone 12 mini ne zaman Türkiye'ye gelecek?

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iPhone 12 mini ne zaman Türkiye'ye gelecek?
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Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinden biri olan iPhone 12 mini'yi ne zaman Türkiye'de satışa sunacağı belli oldu.

Apple, geçtiğimiz aylarda dört yeni iPhone modelini satışa sundu. Bu modellerden biri olan iPhone 12 mini ise serinin en küçük ekranlı telefonu olma özelliğine sahip. Ancak iPhone 12 Pro Max ile birlikte iPhone 12 mini ile birlikte Türkiye'ye daha geç geliyor.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro halihazırda Türkiye'de satışta bulunuyor. 4 Aralık'ta satışına başlanan yeni iPhone modellerine şimdi de iki model daha ekleniyor.

iPhone 12 Pro Max ne zaman Türkiyeye gelecek
iPhone 12 Pro Max ne zaman Türkiye'ye gelecek?

iPhone 12 mini, bu cuma gününden itibaren sipariş verilebilecek. Teslimatlar ise 23 Aralık tarihinde başlayacak. Diğer bir deyişle 23 Aralık itibariyle iPhone 12 Pro Max ile iPhone 12 mini de Türkiye'de olacak.

İşte fiyatlar:

64 GB iPhone 12 mini - 9.999 TL
128 GB iPhone 12 mini - 10.499 TL
256 GB iPhone 12 mini - 11.499 TL

PowerPoint kullanıyorsanız bu özellik çok hoşunuza gidecekPowerPoint Tetikleyici özelliğini kullanarak slaytlarınızdaki nesneleri hareketlendirin. Etkileyici sunumlar oluşturun. Ömer Bağcı anlatıyor...
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