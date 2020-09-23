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Teknoloji
Haber Giriş: 23.09.2020 - 07:06 | Son Güncelleme:

iPhone 12 mini geliyor: İşte ilk görüntüsü

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
iPhone 12 mini geliyor: İşte ilk görüntüsü
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Apple, yeni telefon modellerini gelecek ay duyurmaya hazırlanıyor. Ancak tanıtıma haftalar kala iPhone 12 mini adında özel bir telefonun daha duyurulabileceği ortaya çıktı.

Apple'ın bugüne dek dört farklı iPhone 12 modeli duyuracağı düşünülüyordu: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max. Ancak bugün ortaya çıkan bir telefon, minik ebatlarıyla dikkat çekiyor ve 5.4 inç gibi küçük bir ekran kullanan telefonun iPhone 12 Mini olarak isimlendirileceği düşünülüyor.

Diğer iPhone modellerinin ekran büyüklüğüne göz attığımızda ise iPhone 12 Pro'nun 6.1 inç, iPhone 12 Pro Max'in ise 6.7 inç'lik büyük bir ekranı olduğu dikkat çekiyor.

iPhone 12 mini geliyor: İşte ilk görüntüsü

Apple A14 Bionic işlemcilerden güç alması beklenen yeni iPhone modellerinin bu ay duyurulması bekleniyordu; ancak salgın nedeniyle üretimde yaşanan sıkıntı Apple'ın da planlarını değiştirmesine neden oldu. Bu nedenle yeni iPhone'ların gelecek ay duyurulacak bir günde tanıtılması bekleniyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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