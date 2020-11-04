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Teknoloji
Haber Giriş: 04.11.2020 - 08:28 | Son Güncelleme:

iPhone 12 mini daha yavaş şarj oluyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
iPhone 12 mini daha yavaş şarj oluyor
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iPhone 12 mini ile ilgili sürpriz bir detay gün yüzüne çıktı. Telefonun MagSafe ile şarj olması halinde diğer modellere göre yüzde 20 oranında daha yavaş şarj olduğu ortaya çıktı.

Apple, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 12 serisi yeni telefonlarıyla birlikte MagSafe'i de ortaya çıkarmıştı. Kablo karmaşası olmadan yeni iPhone modellerini kolayca şarj eden MagSafe, diğer yandan her iPhone modelini aynı hızda şarj etmiyor.

Macrumors'ta yer alan habere göre 12 Watt’a kadar kablosuz şarja destek veren iPhone 12 Mini modelinin aksine diğer modellerde bu hız desteği 15 Watt'a çıkıyor. Apple, iPhone 12 mini'de yaşanan bu performans düşüklüğü için herhnagi bir açıklama yapmadı.

iPhone 12 mini, diğer modeller gibi 15W kablosuz şarj desteğine sahip olmasa da bir önceki iPhone serilerinden daha hızlı şarj olacak. Bir önceki iPhone modelleri sahip olduğu Qi kablosuz şarj desteğiyle ancak 7.5 W gücüne ulaşabiliyordu.

iPhone 12 mini, 6 Kasım'da ön siparişe açılacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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