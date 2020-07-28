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Teknoloji
Haber Giriş: 28.07.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

iPhone 12 işte bu işlemciyi kullanacak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
iPhone 12 işte bu işlemciyi kullanacak
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Apple'ın Eylül ayında duyurusunu yapmayı planladığı yeni akıllı telefonlarından iPhone 12'ye güç verecek işlemci ortaya çıktı. Apple A14 Bionic işlemci, ilk kez görüntülendi.

Apple'a yakın kaynaklardan sızan görüntülere göre Apple A14 Bionic işlemci ilk kez ortaya çıkmış durumda. Yayınlanan bu fotoğraflarla ilgili konuşan bir Twitter kullanıcısı, görüntüdeki nesnenin Apple A14 işlemcisine ait bir RAM bileşeni olduğunu iddia ediyor. Bu kullanıcının daha önce yaptığı paylaşımlardan bazılarının doğru çıkması ise fotoğrafların gerçek olabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Fotoğraflara detaylıca bakıldığında '2016' ibaresi dikkat çekiyor. Ancak 2016, burada aslında yılı ifade etmiyor. Aksine 2020'nin 16. haftası olarak bu ibare kullanılıyor. Yani görüntü doğruysa, bu bileşenin Nisan ayında üretildiği söylenebilir.

5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Apple A14 Bionic isimli bu işlemcinin batarya ömrü söz konusu olduğunda da iyi bir performans göstereceği düşünülüyor. Tüm iPhone 12 modellerinde kullanılması beklenen bu işlemci, yapay zekâ ve hız konularında da iddialı olacak.

Peki hangisi daha hızlı? Apple 14 mü yoksa Qualcomm Snapdragon 865 Plus mu? Haberin devamını okumak için tıklayın.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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