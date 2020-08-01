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Teknoloji
Haber Giriş: 01.08.2020 - 08:23,Son Güncelleme:

iPhone 12 için kötü haber geldi: Beklemeyin...

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
iPhone 12 için kötü haber geldi: Beklemeyin...
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Apple, iPhone 12 ile ilgili sessizliğini bozdu, yeni akıllı telefonların beklendiği gibi Eylül ayında tanıtılmayacağını duyurdu.

Apple'ın her sene olduğu gibi bu yıl da iPhone 12 serisi telefonlarını Eylül ayında tanıtacağı düşünülüyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle üretimi ciddi anlamda sekteye uğrayan teknoloji devi, önemli bir karar alarak tanıtım tarihini ertelemeye karar verdi.

Şirket, yeni iPhone'ların satışına Eylül ayında başlanmayacağını, Ekim ayında iPhone 12'lerin kullanıcılarla buluşma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. DigiTimes ise Mart ayında yayınladığı bir haberde salgın nedeniyle Apple'ın iPhone 12 etkinliğini Ekim ayında gerçekleştirebileceğini yazmıştı.

iPhone 12nin ekranı nasıl olacak
iPhone 12'nin ekranı nasıl olacak?

Apple, böylelikle ilk kez yeni iPhone'larını Eylül ayında tanıtamayacak ve bir süre daha beklemek durumunda kalacak. Şirketin iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı iPhone modelini duyurması bekleniyor.

Yeni iPhone'ların özellikleri kısmen internete sızarken, kutu içeriğinden şarj adaptörünün çıkmayacağını da belirtelim.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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